Angola: Des entrepreneurs défendent un plus grand engagement en faveur de la transformation numérique pour l'industrie

Luanda — Le directeur de Cegid Primavera pour la région ibérique, Amérique latine & Afrique lusophone, Santiago Solanas, a défendu aujourd'hui, à Luanda, que les entreprises devraient migrer vers le numérique, pour permettre d'optimiser et d'automatiser le processus de production, principalement dans le secteur industriel.

S'adressant à la presse, en marge de la conférence sur "L'avenir de la numérisation de l'industrie en Angola", tenue à Expo-indústria/2023, il a souligné que la numérisation permet de connaître le secteur et d'améliorer la capacité de production de l'entreprise.

«Nous pouvons voir de nombreux entrepreneurs désireux d'appliquer les technologies. C'est le moment opportun pour le pays et les entreprises de migrer. La technologie peut aider à réduire l'impact environnemental. L'avenir de la numérisation angolaise est brillant », a-t-il souligné.

Selon Santiago Solanas, Cegid Primavera fournit une large gamme de solutions pour le marché africain lusophone, qui comprend des logiciels de gestion de facturation, de comptabilité et d'ERP, avec une forte utilisation par les professionnels des secteurs Industrie, Mines, Production, Transport et Logistique et Construction.

Pour l'entrepreneur, la numérisation dans les entreprises est une réalité, et l'accélération du processus de transformation numérique a montré que le développement de la technologie est la condition de base pour que les entreprises restent compétitives.

Pour assurer la survie des entreprises, a-t-il poursuivi, les organisations sont obligées de migrer vers le numérique.

Pour sa part, l'homme d'affaires José Simões a déclaré qu'il était nécessaire de surveiller la nouvelle dynamique que le gouvernement introduit pour la numérisation.

Pour l'entrepreneur, il est nécessaire d'aider les entreprises à disposer d'outils capables de contrôler leurs processus de production, avec des processus plus simples que complexes.

« L'entreprise angolaise doit se rendre compte que de plus en plus la valeur sera donnée par le marché, nous devrons travailler sur une partie des coûts en interne. Si l'entrepreneur commence à mesurer les gaspillages et à percevoir des variations, il va d'abord essayer d'en découvrir les causes et les réduire, puis essayer de les valoriser», a-t-il souligné.

Le chef de l'industrie du groupe Carrinho, Joaquim Coimbra, souligne l'engagement envers la technologie de pointe pour garantir que les produits « soient livrés avec qualité et plus rapidement au consommateur final ».

"Le changement numérique est très important car l'industriel ne peut pas perdre de temps à courir après des petites choses qui pourraient être résolues en un clic, pouvoir avoir la perception que j'ai besoin d'avoir ce qu'il faut pour la production, permettre plus d'autonomie et d'efficacité dans notre processus », a-t-il souligné.

La 5e édition d'Expo-industrie/2023, qui a débuté le 29 mars et doit se terminer le 1er avril, dans la Zone économique spéciale (ZEE) Luanda-Bengo, se déroule sur une superficie de deux mille mètres carrés d'espace d'exposition et compte 238 exposants nationaux et internationaux.

Parmi les principaux secteurs exposés, il se démarque la construction civile avec 22%, le commerce et la distribution (12%), les secteurs du textile et de la restauration avec 11% chacun, l'artisanat (10%), le pétrole et le gaz et l'agroalimentaire avec 8%, respectivement, étant la banque et l'assurance, l'industrie du meuble avec cinq pour cent chacune.