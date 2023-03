Angola: Propriv prévoit de céder de nouveaux actifs et des participations de l'État

Luanda — Le gouvernement angolais a l'intention d'inscrire de nouveaux actifs et des parts de l'État dans le programme de privatisation (Propriv), dans le cadre de la réforme du secteur public des entreprises.

Conformément au décret présidentiel nº 78/23, du 28 mars, publié dans le journal officiel « Diário da República », auquel l'ANGOP a eu accès jeudi, avec l'inclusion dans la liste d'autres actifs et participations à vendre et la conclusion des processus encore en cours, l'Exécutif prolongera la période d'exécution du Propriv pour trois autres années, soit 2023/2026.

Initialement, le programme avait été établi pour fonctionner pendant la période 2012/2022.

Le diplôme met à jour le programme de privatisation approuvé par le décret présidentiel nº 250/19, du 5 août, pour la privatisation des entreprises et des actifs, dont la liste comprend 73 institutions à privatiser.

Dans la liste jointe au diplôme, il y a 21 entreprises de référence nationale, en mettant l'accent sur Sonangol-E.P, Endiama, Bolsa da Dívida e Valores de Angola (BODIVA), Ensa-Seguros de Agola, Unitel, toutes avec 100% de participation directement de l'Etat, sera privatisée via l'Offre Publique Initiale (OPI), tandis que TAAG,SA sera mise aux enchères en bourse (LB).

MSTelcom, également avec une participation de 100 % de l'État, sera privatisée par le biais de l'appel d'offres limité par qualification préalable (CLPQ), tandis qu'Aldeia Nova, Nova Cimangola seront vendus aux enchères en bourse et par appel d'offres public, respectivement.

La liste des filiales et actifs de Sonangol comprend 15 sociétés, dont Petromar, Societé Ivoirense de Raffinage, Sonacergy-Serviços e Construção Petrolífera, OPS-Serviços de Produção Petrolífera, Sonasing Xikoma, Mondo et Saxi Batuque, deux centres pour enfants (Primeiro de Junho et Futuro do Amanhã), entre autres.

La liste comprend également 17 unités industrielles situées dans la zone économique spéciale de Luanda/Bengo, qui seront vendues dans le cadre d'un appel d'offres public.

Dans le segment des actifs et des entreprises à privatiser, Secil Marítima SA, Unicargas, UEE, Edipesca-Luanda et Namibe, le complexe de silos Catete, TVZimbo, Groupe Medianova, Mundial Seguros (cession de 70 % des actifs), le collectif et la société de transport urbain de Luanda-TCUL, entre autres.