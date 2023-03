Angola: Prix Sirius - 'FAS' remporte les prix de la responsabilité sociale

Luanda — L'Institut de développement local "FAS" a remporté jeudi soir (30 mars), à Luanda, la catégorie Prix de la responsabilité sociale de la 9e édition des Prix Sirius, un événement qui reconnaît et distingue les entreprises, les projets et les personnalités individuelles qui se sont le plus démarqués tout au long l'année en Angola.

Sélectionné parmi un univers de six entreprises, FAS, anciennement connu sous le nom de Fonds d'Appui Social, a remporté le prix pour la présentation du Programme de Renforcement de la Protection Sociale, dit « Kwenda », qui enregistre l'enregistrement de plus d'un million de ménages vulnérables, dont 700 000 ont déjà bénéficié de transferts monétaires, selon le directeur général de cet institut, Belarmino Jelembi.

Lors de l'annonce du lauréat de la catégorie susmentionnée, lors du gala de remise des prix, la Première Dame de la République et présidente du jury des Prix Sirius, Ana Dias Lourenço, a souligné la portée géographique, l'efficacité et la crédibilité, ainsi que l'engagement, le budget et la valeur l'ajout de ce programme comme critère principal ayant contribué à l'attribution de ce prix au FAS.

Elle a souligné que l'analyse des nombreuses candidatures reçues était particulièrement exigeante pour le jury, compte tenu de la grande qualité des projets présentés par les concurrents.

Selon Ana Dias Lourenço, le Prix de la responsabilité sociale a été l'une des catégories les plus importantes de cette édition, car il a enregistré un plus grand nombre de concurrents, avec un large éventail d'entreprises opérant dans les domaines les plus variés de la société angolaise.

Elle a considéré la liste des nominés pour le prix comme une démonstration que les entreprises/organisations sont sur la bonne voie pour la préservation et le développement des communautés locales.

"Actuellement, la responsabilité sociale doit faire partie de la liste des objectifs stratégiques des organisations, en assumant un engagement envers les valeurs de protection de la société, dans le but de rembourser, de manière équitable, ce que les communautés offrent", a-t-elle indiqué.

Cette catégorie récompense les entreprises qui mènent, essentiellement, des programmes visant l'éducation, la santé, la lutte contre la faim et la pauvreté, contribuant à la réduction des asymétries régionales, en vue du développement du pays.

À son tour, le directeur général du FAS, Belarmino Jelembi, a considéré le prix reçu comme une reconnaissance qui motive de plus en plus l'organisation à continuer à travailler dur, en vue d'atteindre les objectifs fixés.

S'adressant à la presse, le responsable a fait savoir que, dans le cadre du renforcement du registre des familles vulnérables, plus de trois millions cent mille personnes, avec différentes catégories de vulnérabilité, ont été enregistrées en trois ans.

Au cours de cette période, a-t-il dit, près de 90 000 familles ont été insérées dans le secteur productif, ainsi que l'installation de plus de 22 centres d'action sociale intégrée dans le pays.

Il a souligné que la mise en oeuvre de ce programme repose sur l'engagement de plus de deux mille Agents de Développement Communautaire de Santé (ADECOS), en plus du vaste programme de formation.

En conséquence, a-t-il ajouté, les objectifs fixés par Kwenda sont dépassés par la mise en oeuvre de divers projets.

Outre le FAS, les sociétés BFA, Grupo Carrinho (avec le programme Merenda Escolar), Société Minière de Catoca, Sonangol et Unitel (programme de santé mobile e-Health), ont été honorées par l'attribution de mentions honorables.

Gagnants des autres catégories

Sur un total de 34 concurrents, comprenant des entreprises/projets, des managers et des entrepreneurs, répartis dans les huit catégories de la 9e édition des Prix Sirius, se distingue également l'entreprise du secteur agricole dénommée « Agri-Mumba, Lda », qui a remporté le prix de l'entrepreneuriat de l'année.

Dans le même ordre d'idées, la compagnie d'assurances Nossa Seguros a remporté le prix de l'entreprise de l'année dans le secteur financier, tandis que Grupo Carrinho a remporté le prix de l'entreprise de l'année dans le secteur non financier.

Par la suite, la catégorie Prix de Durabilité a été remportée par la société Jardins da Yoba, qui a présenté le programme national de sélection et d'amélioration des semences.

Toujours dans le domaine technologique, la Société de services interbancaires (EMIS) a remporté le « Prix du programme de développement numérique/technologique », à travers son programme « Multicaixa Express ».

L'opérateur de téléphonie mobile, Unitel, a été le lauréat du ' »Prix Programme de développement du capital humain », avec le programme "Connection dans un click".

En termes de gestion, le gouverneur de la Banque nationale d'Angola, José de Lima Massano, a remporté la catégorie "Prix Gestionnaire de l'année".

Sous la devise "Distinguer l'excellence, promouvoir l'avenir", les Prix Sirius sont lancés depuis près de cinq ans, après l'interrègne causé, en partie, par la pandémie de Covid-19, ainsi qu'un moment de réflexion.

Selon le président du conseil d'administration du cabinet de conseil Deloitte, José Barata, cette initiative a refait surface avec une ambition renforcée, en maintenant l'objectif de distinguer et de récompenser les principales organisations, personnalités et projets réalisés l'année dernière en Angola.

Dans une promotion de la Deloitte, la dernière édition (8e) des Prix Sirius s'est tenue en novembre 2018, avec la participation de 55 entités (entreprises, dirigeants et entrepreneurs) qui ont concouru pour dix catégories faisant partie de l'événement à ce moment-là.

Dans cette édition, Unitel, Refriango, Carnes Valinho, TAAG, BFA, Grupo Boa Vida, NCR Angola et Standard Bank d'Angola ont été les entreprises gagnantes dans les catégories les plus diverses.

A l'époque, cette édition était également marquée par un hommage à l'équipe angolaise de football adapté, devenue championne du monde en 2018.