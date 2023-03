Angola: Luis Sebastian se protuit en concert intimiste au mémorial

Luanda — Le chanteur angolais Luis Sebastian a illuminé et ébloui, jeudi, des centaines de fans de sa musique lors d'un concert intimiste, dans l'auditorium du Mémorial Agostinho Neto.

Luis Sebastian a emmené les amateurs de musique dans un voyage de différents styles musicaux, depuis le mélodique, le zouk, le kizomba et le jazz.

En passant un peu par l'essence angolaise, le musicien a donné une pincée de ce qui arrive à son âme, dans chaque performance musicale.

Le concert s'inscrivait dans le programme culturel du Memorial Dr. António Agostinho Neto, créé pour promouvoir la culture angolaise, en particulier la musique.

En un peu plus de deux heures, le chanteur a interprété plusieurs musiciens renommés comme Salif Keita, Robertinho, Beto de Almeida, Cesária Évora, Fally Ipupa, entre autres.

S'adressant à la presse, l'artiste a déclaré que pour son travail personnel le style de musique le plus enregistré était le zouk kizomba, mais comme il était lié à la musique de bar, il avait développé la capacité de chanter un peu de différents styles.

"J'aime sortir de ma zone de confort, c'est pourquoi j'ai décidé de chanter des chansons de chanteurs que j'admire et qui m'inspirent", a-t-il souligné.

Luis Sebastian est un chanteur angolais qui a commencé sa carrière musicale très tôt, dans sa communauté à Luanda, où il a toujours été entouré d'une famille passionnée de musique.

Sa passion pour la chanson a commencé à l'âge de 12 ans, lorsqu'il s'était inscrit à des cours de guitare dans la paroisse de São Paulo, sans connaissance de sa famille.

Il se produit pour la première fois aux côtés de ses amis Roxane et Mayo et, ensemble, ils ont fondé le groupe "Evolution" dont il est le chanteur principal et le leader depuis 16 ans.

Au cours de son parcours musical, Luis Sebastian, comme musicien et producteur dispose dans sa carrière artistique plusieurs succès et la participation de certains artistes tels que : Dj Jesus, Yuri da Cunha, Rei Hélder, Beto de Almeida (décédé), Eduardo Paim, Euclides Lomba, Yola Semedo et beaucoup d'autres de la place nationale et internationale.

En 2015, il avait participé au célèbre concours de musique The Voice Angola, ayant atteint la phase finale parmi les six qualifiés et a eu comme mentor le musicien angolais Paulo Flores.