Angola: L'Exécutif réservera 55% des bourses aux femmes - Vice PR

Luanda — Le Gouvernement angolais réservera 55% des bourses au niveau national aux femmes et orientera 55% des financements vers les femmes pour le développement de la recherche scientifique, a déclaré mercredi la vice-présidente de la République, Esperança da Costa.

Au cours d'un entretien à la télévision publique d'Angola, allusif au "Mars Femme", Esperança da Costa a souligné les politiques de l'exécutif visant à autonomiser les femmes, déclarant cependant qu'elles doivent remplir les conditions nécessaires pour accéder à ces avantages, après avoir considéré qu'"il n'est pas qu'une question de chiffres ».

Durant un entretien de près d'une heure, au cours duquel, entre autres, elle a clarifié son rôle de vice-présidente de la République, Esperança da Costa a dit que le pays était attaché à l'éducation des femmes, au développement équilibré, à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes.

La tendance, a-t-elle indiqué, est d'investir de plus en plus dans la formation des femmes, pour qu'elles accèdent, de plus en plus, à des postes de premier plan dans l'appareil d'État, comme d'ailleurs cela s'est déjà produit, « non seulement parce qu'elles sont des femmes, mais parce qu'elles possèdent les capacités et les compétences requises pour s'acquitter des responsabilités qui leur sont confiées ».

La Vice-présidente de la République a ajouté que l'Exécutif promeut l'autonomisation des femmes rurales, à travers l'octroi de crédit à cette frange de la population, ainsi qu'aux femmes les plus défavorisées, avec la mise en oeuvre de programmes tels que Kwenda.

Esperança da Costa a expliqué qu'en plus de coordonner certains conseils et commissions de consultation spécialisées du chef du pouvoir exécutif, notamment la Commission nationale multisectorielle pour la sauvegarde du patrimoine culturel mondial, la Commission nationale de lutte contre le VIH/sida et les principales endémies, le Conseil National de la Circulation et de la Planification des Circulations et le Conseil National de l'Eau, elle assure également le suivi des départements ministériels de l'Education, de l'Enseignement Supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, et de l'Environnement.

L'Angola a augmenté les zones de conservation de la flore et de la faune

L'Angola a augmenté sa zone de conservation de la flore et de la faune de six à douze pour cent, a déclaré la vice-présidente de la République, Esperança da Costa.

Dans le domaine de l'environnement, elle a souligné la Stratégie nationale de conservation de la biodiversité et la Stratégie nationale de création de parcs naturels, toutes deux visant la conservation de la faune et de la flore nationales.

Esperança da Costa a dit que le pays s'est engagé à cartographier ses vastes ressources naturelles.

Selon la gouvernante, l'intention est de continuer à mettre en oeuvre la gouvernance, à travers des plans de gestion capables, tout en respectant la biodiversité et en protégeant l'environnement, de tirer parti des ressources naturelles de l'Angola pour la croissance et la diversification de l'économie, et de promouvoir le développement durable.