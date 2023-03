Afrique: Leadership - Le programme UEFA Assist se réalise à Madagascar

L'UEFA envoie des experts à Madagascar pour réaliser son programme de coopération avec les fédérations des autres confédérations. Le séminaire de six jours est axé sur le leadership.

Coup de pousse. Six experts et responsables de l'Union des associations européennes de football (UEFA) ont débarqué pour diriger un séminaire sur le leadership. Celui-ci s'étale du 29 mars au 6 avril au Novotel à Ivandry. Il entre dans le cadre de l'UEFA Assist, un programme de coopération de l'instance européenne du football avec les autres confédérations.

Les experts ont reçu un par un, lors des deux premières journées, les représentants des parties prenantes du football malgache, dont les membres du Comité exécutif de la fédération, de son secrétariat général, des journalistes, le directeur technique national, des clubs, des présidents de commissions au sein de la fédération, des entraineurs nationaux, du ministère de la Jeunesse et Sports, des sponsors, du football féminin, des associations et des joueurs.

«C'est un programme spécifique de développement de la stratégie d'un pays. Nous avons écouté les parties prenantes parce que c'est important d'avoir leurs opinions sur le football malgache (...) Après, nous allons présenter les idées reçues au comité exécutif» explique Eva Pasquier, responsable des relations internationales de l'UEFA.

Plan d'activités

Les experts vont restituer, à la fin du séminaire, avec le comité exécutif le plan d'activités du développement du football malgache sur le plan technique, administratif, marketing, la gouvernance et la communication. «Avec ces bonnes bases, nous verrons ce qu'il faut améliorer, puis préparer un plan opérationnel pour une ou une année et demie (...) Nous avons plusieurs programmes de formation technique et administrative, de petits projets d'infrastructures», poursuit la responsable.

Parmi les points évoqués par Eva Pasquier, on a notamment retenu le projet de développement des jeunes en organisant des compétitions pour préparer la rélève, au lieu de solliciter, à chaque fois, les expatriés. Lomie Todiniaina, chef du département du football féminin, a mentionné après son entretien: «Nous avons parlé de compétition et de gestion du football féminin. Quel est l'obstacle sur le plan technique et administratif, qui n'est autre que le moyen financier (...) Nous avons parlé ainsi du marketing et comment trouver du financement». On attend donc les résolutions dans une semaine.