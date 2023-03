Algérie: Festival national de la musique citadine - Malouf et Haouzi à l'honneur à Annaba

Le 16ème festival national de la musique et de la chanson citadine d'Annaba a été ouvert jeudi soir, par l'exécution de chants authentiques du Malouf et du Haouzi.

L'ouverture du festival a été faite en présence d'un public nombreux composé de mélomanes et de familles. Le représentant du ministère de la culture et des arts, Said Hamoudi a prononcé une allocution dans laquelle il a mis l'accent sur la richesse du patrimoine musical algérien, soulignant que de telles rencontres consolident l'importance de l'acte culturel et encourage la créativité dans ses diverses formes.

L'artiste Leila Boursali a ouvert la soirée en interprétant des chants Haouzi "Ana libghit" et "Habib el Kalb", avant de surprendre les spectateurs par un inattendu duo avec Kamel Bennani, alternant le Malouf et le Haouzi.

Kamel Bennani s'est produit également avec l'orchestre "Dar El Andalous" d'Annaba, il a interprété "Ya bahi el djamel", et "Ana lemdellel" vivement applaudis et salués par des youyous.

Les élèves de l'école communale de musique et de danse classique "Hassan El Annabi" ont pris part à l'ouverture du festival. Ils ont présenté un spectacle "Aars annabi" montrant le patrimoine algérien.

Le festival prévu pour six jours, a programmé également des rencontres de formation sur la musique andalouse et les instruments de la musique citadine.

Organisée par le commissariat du festival et le ministère de la culture et des arts, cette manifestation supervisée par la direction de la culture et des arts d'Annaba, se tient au théâtre régional, Azzedine Medjoubi.