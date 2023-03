Algérie: Oran - Ouverture de la 15e édition des Dourous Mohammadia

ORAN — La 15e édition des "Dourous Mohammadia" s'est ouverte jeudi au siège de la zaouia Belkaidia Hebria dans la localité de Sidi Maârouf (Est d'Oran), avec comme thème "les règles du tafsir et les écoles des moufassirine (exégètes)".

La cérémonie d'ouverture de la rencontre, organisée annuellement par la zaouia à l'occasion du mois sacré du Ramadhan, s'est déroulée en présence du ministre des Affaires religieuses et Wakfs, Youssef Belmehdi, du wali d'Oran, Saïd Sayoud, du cheikh Sidi Mohamed Abdelatif Belkaid, cheikh de la zaouia Belkaidia, des autorités locales et d'un groupe d'érudits et de chouyoukh.

Les communications aborderont plusieurs thèmes liés au tafsir (exégèse), les écoles du tafsir, sa naissance, ses règles, les interprétations des versets coraniques par les érudits de l'Islam et les interprétations linguistiques et scientifiques du saint Coran, entre autres.

Des communications au programme des Dourous Mohammadia aborderont également l'Emir Abdelkader et son ouvrage "El-Mawakif Rouhia", "Haltes sur les pensées de l'Imam des prêcheurs, Sheikh Muhammad Metwally al-Sha'rawi", "lectures sur le livre Tahrir wa tadouir" de l'Imam Muhammad al-Taher Ibn Ashour, "La science du monothéisme dans les versets coraniques", "l'Imam Sidi Abd al-Rahman al-Tha'alabi et son approche dans son livre al-Jawahir al-Hissan" et "les histoires coraniques et leur impact sur l'éducation des âmes".

Les participants présenteront leurs communications après les prières de l'Asr et de Tarawih (surérogatoires) et il est également prévu d'organiser des séances scientifiques réunissant les conférenciers avec les étudiants de la zaouia Belkaidia.