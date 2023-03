Congo-Kinshasa: Beni - 2 600 armes enregistrées et marquées avec l'appui de la MONUSCO

L'opération de marquage d'armes dans la ville de Beni (Nord-Kivu) s'est clôturée jeudi 30 mars. 2 600 armes ont été marquées lors de cette opération. Celle-ci a été menée par la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre (CNC-ALPC), en collaboration avec le Service antimines des Nations unies (UNMAS), dans le cadre de la protection des civils

L'opération de marquage d'armes consiste à donner une dénomination à une arme, en vue de permettre au gouvernement de faire le traçage de cette dernière au cas où elle se retrouvait entre les mains de personnes non autorisées, a fait savoir Grégoire des Nantes, chef du projet des armes légères et petits calibres de UNMAS/ MONUSCO.

Pour le maire policier de Beni, le commissaire supérieur principal Muteba Kashale Narcisse, ces opérations arrivent à point nommé, au regard de l'insécurité et le port illégal d'armes qui caractérisent la zone.

« Nous sommes dans une zone où la sécurité bat son plein. C'est-à-dire que nous avons des armes qui circulent çà et là dans cette ville de Beni, où nous sommes en pleine opération. Alors cette cérémonie de marquage d'armes c'était important pour qu'il y ait la sécurité des armes que nous voyons dans la ville », ajoute-t-il.

Pour sa part, Hervé Kalonda, chef de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre, estime que le travail reste encore énorme pour que l'objectif soit totalement atteint.

De son côté, la MONUSCO se dit prête à accompagner le gouvernement congolais dans toutes ses initiatives dans le cadre de la protection des civils.

« La MONUSCO est vraiment très fière d'être associée à cette activité qui est très très importante. L'objectif est de marquer plus de dix mille armes. Ici dans la zone on a marqué plus de deux mille six cents. Comme ça reste plus de travail à faire. Et nous MONUSCO, nous sommes disposés à apporter notre collaboration pour que l'on puisse atteindre l'objectif », a déclaré, Josiah Obat, chef de bureau de la MONUSCO Beni et Lubero

Ces opérations ont duré deux semaines, avec l'appui technique et financier de la MONUSCO.

Après la ville de Beni au Nord-Kivu, la prochaine étape sera le Sud-Kivu en avril.