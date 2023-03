Soudan: Al-Burhan rencontre le chef de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye

Le Président du Conseil de Souveraineté de Transition, le Général Abdul-Fattah Al-Burhan, a rencontré le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies en Libye et Chef de la Mission d'Appui des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, en présence du Ministre des affaires étrangères par intérim, l'Ambassadeur Ali Al-Sadiq.

Bathily a déclaré dans un communiqué de presse que sa visite au Soudan s'inscrit dans le cadre des efforts des Nations Unies pour résoudre la crise libyenne, indiquant que la visite vient également aprés la mise en oeuvre de l'accord de cessez-le-feu actuellement en vigueur, qui a été récemment signé en Libye.

Il a ajouté qu'il est urgent d'unifier les institutions militaires et de sécurité libyennes afin d'instaurer la paix et la stabilité, indiquant que ce processus nécessite les efforts concertés des pays voisins de la Libye tels que le Soudan, le Tchad et le Niger, notamment en ce qui concerne l'évacuation des mouvements armés étrangers et des combattants étrangers du territoire libyen.

Il a déclaré que la mission de l'ONU attend avec impatience la coopération des pays voisins de la Libye afin d'aider à résoudre la situation dans ce pays, en concidération que la stabilité dans ce pays représente une extension de la stabilité à tous les pays voisins, louant le soutien du Soudan à ces efforts internationaux pour résoudre la crise libyenne.

Il a exprimé ses remerciements et sa gratitude au Président du Conseil de souveraineté et aux autorités soudanaises pour leur soutien aux efforts de la solution pacifique en Libye, appelant les pays voisins de la Libye à faire des efforts collectifs pour surveiller et sécuriser ses frontières afin de renforcer la paix et la stabilité dans la région.