Gabon: Backbone - Le Ministre de l'Economie Numérique dans le Haut-Ogooué pour la visite des Centres Techniques.

Après la province de l'Ogooué Lolo, le Ministre de l'Economie Numérique, Jean Pierre Doukaga Kassa est actuellement dans celle du Haut-Ogooué.

Au programme de cette visite d'inspection, le contrôle des aspects de maintenance des Centres Techniques, point d'atterissements et de raccordement du Backbone à Fibre Optique.

Le membre du gouvernement a d'abord visité le Centre Technique de Moanda.

A l'occasion, les techniciens de AXIONE Gabon, la filiale de la SPIN ont de nouveau présenté à la délégation, le réseau de raccordement des opérations de télécoms et les services administratifs de cette ville. A l'identique du Centre de Lastourville, celui de Moanda est le point de raccordement physique (câble fibre optique) avec le centre de Bakoumba.

Le Ministre Jean Pierre Doukaga Kassa a par la suite visité le Centre Technique de Bakoumba qui est un noeud car point de transit du câble pour la continuité du réseau sur Lekoko et l'interconnexion physique et logique avec le Congo-Brazzaville. A terme, ce centre favorisera aussi le raccordement des opérateurs de télécoms et autres fournisseurs d'accès Internet.

Enfin, le Ministre de l'Economie Numérique s'est rendu au Centre Technique de Franceville. Il comprend notamment une salle de contrôle ou de supervision du réseau et d'un espace de colocation pour l'hébergement et le raccordement des opérateurs télécoms et fournisseurs d'accès internet.

Ce Centre est le plus grand noeud du réseau dans la province pour la connectivité de l'ensemble des Centres Techniques installés dans les départements que le Ministre de l'Economie Numérique compte bien visiter.