Afrique: Vingt soeurs missionnaires au service de l'évangélisation des populations en difficulté

Nairobi — Famine, sécheresse, mariages précoces, orphelins, personnes âgées, promotion humaine, évangélisation, telles sont quelques-unes des priorités des soeurs de la Congrégation des Missionnaires sociales de l'Eglise qui travaillent au Kenya.

"Nous sommes la Congrégation des Missionnaires sociales de l'Église, une fondation équatorienne qui travaille au Kenya depuis 2000 ", a expliqué à l'Agence Fides Soeur Ligia Giròn, qui suit, avec ses soeurs, divers contextes humanitaires dans le pays africain.

"Nous sommes venus au Kenya pour une expérience missionnaire de trois ans, mais nous avons ensuite décidé de rester, après avoir réalisé que notre présence au milieu du désert et notre charisme donnaient à de nombreux jeunes le désir de servir l'Église par l'intermédiaire de notre congrégation. Nous sommes actuellement 20, dont 17 Kényans et 3 Équatoriens. Nous nous occupons principalement d'enfants d'âge préscolaire, de 0 à 7 ans, dans des régions très reculées près de l'Éthiopie.

Nous travaillons également dans un refuge pour les filles nomades forcées de se marier et avec des orphelines. Notre objectif, outre l'évangélisation, est de leur donner de la nourriture, une éducation et un abri. Malheureusement, depuis la pandémie de Covid19, nous n'avons plus de collaborateurs pour nous aider à prendre soin de 500 personnes âgées et nous ne pouvons actuellement nous occuper que de quelques dizaines d'entre elles".

L'engagement des missionnaires s'étend également au diocèse d'Eldoret, dans la vallée du Rift, où elles s'occupent principalement d'évangélisation et de promotion humaine, "nous nous occupons des enfants, des femmes, des familles, et c'est là que nous avons accueilli temporairement notre noviciat", explique Soeur Ligia. Nous avons été invitées dans le diocèse de Homabay, dans la province de Nyanza, pour mettre en place un centre d'accueil pour les jeunes filles qui sont obligées de se faire circoncire alors que la loi l'interdit. Nous prions le bon Dieu de nous donner les moyens de commencer cette autre oeuvre qui aiderait tant de victimes innocentes".

Soeur Ligia parle également de l'urgence de la sécheresse qui affecte la région (voir Fides 30/3/2023). "A Turkana, nous avons eu de la pluie pendant quelques heures cette semaine, même si elle a été dévastatrice, elle a emporté beaucoup d'animaux et a fait de nombreuses victimes parmi les enfants. Le côté positif est que cette pluie va permettre à l'herbe de pousser pour les pâturages, même si elle ne peut rien contre la grave famine que connaît toute la population. Ici, dans le désert, l'approvisionnement en eau dépend des puits. Le niveau de l'eau est toujours très bas et il n'y en a pas assez dans le désert pour les gens et le bétail. L'église et les ONG continuent à nous aider autant qu'elles le peuvent.