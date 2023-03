Afrique du Sud: Numérique - Top 10 des plus grandes banques digitales d'Afrique en 2021

En 2021, l'Afrique comptait environ vingt et une banques numériques au service de plus de 18 millions de clients, selon un rapport de BPC Banking Technologies et Fincog. 80 % de ces néobanques se trouvent en Afrique du Sud et au Nigeria.

Dans un rapport intitulé « Digital Banking in Sub-saharan Africa », BPC Banking Technologies et Fincog (Fintech Consultancy Group) ont établi un classement des dix plus grandes néobanques africaines en 2021, de par le nombre de clients. Ainsi, le Sud-Africain Bettr est la première banque entièrement digitale du continent avec 6,5 millions de clients. Elle est suivie de TymeBank, également sud-africaine et appartenant au milliardaire Patrice Motsepe. Elle a comptabilisé 4 millions de clients en 2021. La trosième place du classement revient à la néoabanque nigériane, Chipper Cash, suivie par une autre néobanque nigériane, Alat avec 1,5 million de clients.

Avec son 1,1 million de clients, Zazu, la première néobanque zambienne, occuple la cinquième place du classement. Viennent en sixième position Kuda du Nigeria, un million de clients, sa consoeur Carbon (659 000 clients) et Bank Zero d'Afrique du Sud (500 000 clients) qui sont respectivement septième et huitième du classement. Mama Money d'Afrique du Sud, neuvième, et Rubies du Nigeria, dixième, ferment ce top 10 avec respectivement 500 000 et 90 000 clients.

Alors que l'Afrique compte actuellement vingt-et-une banques numériques qui servent au total plus de dix-huit millions de clients, l'Afrique du Sud et le Nigeria représentent à eux seuls environ 80 % de ces structures. Ces pays sont les plus développés du continent en termes d'infrastructures réseau et Internet.

En 2021, le taux de pénétration du mobile était de 47 % au Nigeria contre 61 % en Afrique du Sud. Le taux de pénétration de l'Internet était quant à lui de 50 % au Nigeria contre 64 % en Afrique du Sud, selon le rapport. Ces infrastructures Internet sont essentielles pour renforcer l'accès aux services financiers en direction des personnes vivant en zones rurales et toucher de nombreuses communautés non bancarisées.