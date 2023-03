Congo-Kinshasa: Primature - Sama Lukonde préside une réunion de sécurité

Le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, a présidé le 30 mars à Kinshasa une réunion de sécurité. Le vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi Kankonde; le vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et Anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, ont pris part à la réunion.

A la rencontre, l'on a également noté les présences de la ministre d'État en charge de la Justice, Rose Mutombo; du ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, Modeste Mutinga; des officiers supérieurs de la police nationale congolaise, des Forces armées de la République démocratique du Congo et des responsables des services de sécurité. On a également noté la présence des membres de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale.

Selon le vice-Premier ministre Peter Kazadi Kankonde, qui a fait le point à la presse, il était question pour le chef du gouvernement de présenter à l'assistance un certain nombre d'informations à mettre à la disposition des députés nationaux membres de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale.

« Il s'agit d'une pratique instituée par le Premier ministre qui consiste à informer la représentation nationale à travers sa Commission défense et sécurité. La communication du Premier ministre a tourné autour d'un certain nombre d'informations qui seront mises à la disposition des élus du peuple, à travers la Commission défense et sécurité », a déclaré le vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières.

C'est une première réunion de sécurité à laquelle ont pris part les vice-Premiers ministres Peter Kazadi Kankonde et Jean-Pierre Bemba Gombo, nouvellement nommés au gouvernement.