Congo-Brazzaville: A la découverte de Chamulia Okota, une expérimentée des coups de poing à 15 ans

La boxeuse congolaise Chamulia Okota participe actuellement au championnat national de la boxe. Elle caresse le rêve de réaliser une grande carrière sportive.

Animée par le désir de comprendre les secrets de la force de frappe de son père, Chamulia avait décidé, dès son bas âge, de l'accompagner aux entraînements jusqu'à monter sur le ring. Inscrite dans la catégorie mi- mouches, elle se donne le défi de sauver l'image dans la pratique des sports de combat au Congo.

La jeune championne rêve grand et souhaite faire mieux que son père. Malgré son parcours encore dans la phase embryonnaire, Chamulia compte plusieurs récompenses et médailles départementales et nationales.

« Je suis toujours assez prête lors je me lance dans l'exécution d'un travail et d'une mission. Je m'entraîne régulièrement. Je caresse le rêve de devenir championne du monde. Nous sommes certes filles, mais nous avons le droit vivre pleinement notre vie. C'est très intéressant de pratiquer le sport. D'aucuns pensent que la boxe est violente mais, je m'inscris en faux car je ne vois pas du tout la brutalité dans la pratique de la boxe. Je demande aux filles de se lancer dans la pratique de la boxe car elle n'est pas violente mais beaucoup plus instructive », a expliqué la jeune Chamulia.

A cheval entre l'école et les entraînements, au club Mabanga, Chamulia arrive à faire la part des choses entre sa scolarité et son sport préférée. D'ailleurs, elle est actuellement en classe de seconde.

A en croire ses amis boxeurs, cette fille pourra surprendre dans l'avenir. « Elle n'a pas peur mais elle est très respectueuse. Même à l'école, elle fait partie des meilleurs et parfois nous comptons sur elle lorsqu'il s'agit de certaines matières. C'est la même réalité à la boxe où elle fait parfois plus que certains garçons. Au début, elle pleurait mais actuellement, nous comptons sur sa capacité à défendre la nation », a lancé l'un de ses collègues du club.

Faisant partie des très rares filles qui pratiquent régulièrement la boxe, cette fille mérite un suivi et un accompagnement nécessaire afin de faciliter son expansion professionnelle.