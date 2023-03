Congo-Brazzaville: Musique - Floric Kim présente son nouveau single « Ame perdue »

Le musicien congolais Floric Kounkou Kimbembe, alias Floric Kim, organisera le 16 avril, au Centre cultuel Zola de Brazzaville, son premier concert en vue de présenter au public congolais son nouveau single baptisé « Ame perdue ».

Dans une interview accordée aux "Dépêches du Bassin du Congo", l'artiste Floric Kim a expliqué les raisons qui l'ont incité à composer son single. « Un bon jour, j'étais fauché comme un ver de terre. Je me suis perdu dans mes pensées. J'ai commencé à m'imaginer en train d'emprunter des voies obscures pour me faire un peu d'argent et me sortir de la galère.

Quand je suis revenu à moi, j'ai sursauté. Et j'ai résolu de ne jamais avoir recours à la fraude, au vol ou à tout autre moyen malsain pour gagner de l'argent. J'ai réalisé que c'est ce genre de situations et de pensées qui incitent les jeunes au banditisme et à la délinquance. J'ai donc décidé d'écrire cette chanson pour essayer de porter conseil aux Congolais en particulier et aux Africains en général », a-t-il dit.

Par ailleurs, son spectacle sera l'occasion de faire découvrir au public les autres chansons que compte son répertoire, à l'instar de « Elikia », « Ngolo », « Maman », « Levez vos mains » ou encore « Jacqueline et Mokili ».

Les mélomanes vibreront au rythme du « Kilombo vibe », un style musical que l'artiste pratique. C'est une combinaison du « Kilombo » et du gospel, qui, selon lui, permet de promouvoir la culture congolaise. « Les gens ont toujours pensé que le style de musique joué par les Kilombos est l'apanage des religieux. Je m'insurge contre cette vision des choses.

Car ce style de musique est intimement lié à la culture kongo. Ce style musical est utilisé dans le bassin du Congo, notamment au Congo-Brazzaville, en République démocratique du Congo et en Angola. Le seul mérite qu'a la religion est de l'avoir conservé, de l'avoir valorisé et de l'avoir promu. Coup de chapeau à eux. Moi de mon côté, j'aimerais le faire connaître et le promouvoir à l'échelle internationale. C'est ma mission, c'est mon crédo », a-t-il plaidé.

Floric Kounkou Kimbembe a fait ses premiers pas en musique en 2016. Le jeune artiste a pris part à certaines compétitions musicales organisées sur le sol congolais et remporté un prix dans sa jeune carrière. Il a été lauréat du voigbytour en septembre de l'année dernière.