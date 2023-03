Afrique: « Prix BJKD » - Donner un coup de pouce aux jeunes entrepreneurs africains

Dans le but de soutenir le talent, la passion et la créativité des jeunes entrepreneurs d'Afrique, la fondation Bénédicte Janine Kacou Diagou (BJKD) organise, pour une sixième fois consécutive, le « Prix BJKD » du jeune entrepreneur africain.

Lancée il y a quelques jours à Abidjan, en Côte d'Ivoire, l'édition 2023 du Prix BJKD est ouverte aux entrepreneurs des seize pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, ainsi que de la République démocratique du Congo et de la Guinée. Les jeunes entrepreneurs africains dans tous les secteurs, y compris la culture et les industries créatives, peuvent postuler en ligne pour le prix, au plus tard le 30 juin.

L'éligibilité étant assurée par le fait d'avoir entre 18 et 40 ans maximum, de diriger une entreprise en cours de développement et régulièrement constituée et immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier, ainsi que d'avoir son siège social dans l'un des pays concernés.

Le thème qui accompagne cette sixième édition est « Jeunesse, osons les micro-industries ». L'ambition est d'accompagner les entrepreneurs soucieux d'améliorer leur capacité de production. Ce concept de micro-usine né autour des années 1990, au sein même des milieux universitaires américains et japonais, consiste à optimiser le besoin en ressources, en espace, en énergie, mais aussi en gain de temps. Ce, en rapprochant la taille de l'unité de production de celle du produit fini.

« Le thème retenu intervient dans un contexte régional marqué par un engagement plus affirmé des autorités gouvernementales et des acteurs de développement de notre continent, au profit de l'employabilité et de la participation soutenue des jeunes au processus de développement de notre continent », a souligné Guy Abby Nogués, président du Comité scientifique de la fondation, lors de la cérémonie de lancement du prix 2023.

Destiné à récompenser après sélection par voie de concours les meilleures entreprises présentées par de jeunes entrepreneurs africains, le prix BJKD 2023 octroiera cinq récompenses aux lauréats d'une valeur de trois millions à vingt-cinq millions FCFA.

Notons que la finale de cette sixième édition du Prix BJKD se tiendra en septembre prochain, à Abidjan. Depuis cinq ans, la fondation BJKD s'engage fortement aux côtés de la jeunesse du continent pour accompagner son autonomisation et son insertion professionnelle durable. Pour Olga Djadji, présidente de ladite fondation, « tout cela est possible grâce à l'appui des partenaires, toujours mobilisés à nos côtés. Au point que le prix BJKD de l'entrepreneuriat des jeunes est devenu, en l'espace de cinq éditions, un véritable label, en termes d'accompagnement financier, de visibilité, ou encore de formations offertes aux candidats ».