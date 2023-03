Congo-Brazzaville: Musique - « Idance Congo » en concert le 1er avril

Le groupe de danse dénommé « Idance Congo » organisera, le 1er avril, à Brazzaville un concert en vue de montrer au public la réinvention de la danse hip-hop.

A travers son concert sur le thème « fier et noir », le groupe « Idance Congo » entend démontrer sa fierté et son privilège d'être à la fois congolais et africain. « Je suis navré de constater que certaines personnes ne sont pas fières d'être elles-mêmes, fières de leur culture ou de leur nationalité. Je respecte leur choix. Mais je trouve que c'est absurde !

On a beau faire de vouloir changer sa nationalité, refuser sa culture ou encore critiquer ses racines, la vérité est que quoi que l'on fasse, on n'oubliera pas qu'on est Congolais et qu'on est Africain. Ça, c'est une réalité, un fait irréfutable ! C'est le message principal que nous voulons faire passer à ce spectacle », a déclaré le leader et manager du groupe, Aymara Jesse Mahoukou, alias T-time.

Au cours de ce concert, le public aura la possibilité d'écouter du slam, de suivre des pièces de théâtre, de tirer profit de la comédie musicale et de bien d'autres spectacles.

S'adressant à la jeunesse congolaise, Aymara Jesse Mahoukou a fait savoir qu' Idance Congo est à la recherche des danseurs amateurs, des danseurs à la quête de formation, d'encadrement et de perfectionnement. « Je demande aux jeunes congolais passionnés par la musique et la danse de nous rejoindre. La danse est à la fois un sport et une profession. Ces jeunes auront la possibilité d'abandonner la délinquance, le vandalisme et le banditisme pour poursuivre leur rêve de devenir danseur professionnel. Je vous prie de nous rejoindre dans les plus brefs délais », a-t-il dit.

Notons que le groupe Idance Congo avait remporté la médaille d'or aux 7es Jeux de la francophonie organisés à Nice, en France, en 2013.