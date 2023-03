Afrique: Le Forum parlementaire de la CIRGL invite les États membres à s'impliquer dans l'initiative angolaise

Juba — Le secrétaire exécutif du Forum parlementaire de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Onyango Kakoba, a déclaré vendredi, à Juba, capitale du Soudan du Sud, la nécessité pour les États membres de soutenir l'initiative du Président angolais, João Lourenço, envers la pacification de la région.

S'exprimant à l'ouverture de la 13e session ordinaire de la plénière du Forum parlementaire de la CIRGL, Onyango Kakoba a déclaré que les États membres de l'organisation devraient se joindre aux efforts du Président angolais, dont l'objectif est de parvenir à la paix et à la stabilité en République démocratique du Congo (RDC) et Centrafrique (RCA), notamment, comme un moyen de garantir le bien-être des populations et le développement de la région.

Onyango Kakoba a souligné le fait que l'Angola s'était rendu disponible pour envoyer un contingent militaire en RDC afin de sécuriser les zones où étaient stationnés les éléments du M23 et de protéger les membres du Mécanisme ad hoc de vérification, suite au cessez-le-feu entre les troupes gouvernementales et les rebelles.

Selon Onyango Kakoba, la fin des conflits dans la région, de manière pacifique, nécessite l'implication de tous les États membres, s'engageant dans les actions promues par le Président João Lourenço.

Dans ce cadre, Onyango Kakoba a demandé aux parlements de promouvoir des actions de plaidoyer auprès des gouvernements respectifs afin que l'initiative de l'homme d'État angolais atteigne les objectifs prévus.

À son tour, le vice-président du Soudan du Sud, James Wani Igga, a salué les efforts du Président João Lourenço, soulignant également la nécessité d'une combinaison de forces pour parvenir à la paix et à la stabilité dans la région.

Selon James Wani Igga, les États membres doivent renforcer leur engagement en faveur de la paix, de l'unité et de la stabilité, qui sont essentielles pour le bien-être des populations et le développement de la région.

James Wani Igga a encore demandé le plaidoyer des parlements régionaux auprès des gouvernements locaux pour une action conjointe et concertée afin d'assurer et de réaliser la paix et la stabilité.

L'Angola est présent à la 13e session ordinaire de l'Assemblée plénière avec une délégation conduite par la présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira.