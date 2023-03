Afrique: Mauritanie-RDC - Un recours pour solliciter l'annulation du carton rouge de Bakambu

Le match retour entre la RDC et la Mauritanie comptant pour la 4ème journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN Côte d'Ivoire 2024, livré mardi 28 mars, tard la nuit, au stade Cheikha Boïdiya, à Nouakchott, s'est soldé par un score nul (1-1), au grand regret des Léopards et toute la délégation, victimes d'un très mauvais arbitrage du Tunisien Sadok Selmi.

Le sifflet tunisien très sévère pour les Congolais depuis le début du match, a fini par expulser du terrain Cedric Bakambu sur une faute inexistante.

A la demande du sélectionneur-Manager de la RDC, Sébastien Desarbre, la Fédération congolaise de football association (FECOFA), aurait introduit un recours auprès de la Caf pour solliciter l'annulation de ce carton rouge, et aussi des sanctions contre Sadok Selmi.

«Au-delà du résultat, on aurait peut-être gagné, peut-être pas, ça c'est le football. Mais, des décisions comme celles-ci nuisent à nos compétitions et nos sélections, qui ont déjà assez de problèmes pour en rajouter sur le terrain. Respectez nous et notre sport. Le gardien prend le ballon à la main sur une passe volontaire en retrait, Cédric ne le touche pas et prend un deuxième jaune en plus... Comment encore accepter ça en 2023 honnêtement ? Quoi qu'il en soit, merci aux supporteurs. On ne lâchera rien et on reviendra plus forts de ces histoires», a déclaré, le latérale gauche des Léopards, Arthur Masuaku.

Pour ce match, Sébastien Desabre a aligné presque la même équipe qui a joué le match aller à Lubumbashi. L'on a retrouvé la même défense conduite par le capitaine Chancel Mbemba et Merveille Bope dans l'axe central. Dieumerci Mukoko Amale dans son couloir droit de prédilection, et Arthur Masuaku dans son royaume du côté gauche. Au milieu du terrain, le duo Samuel Moutoussamy et Arnold Tshibola dans la récupération, et dans l'offensif, Yoane Wisa à droite, Théo Bongonda à gauche à la place de Meschak Elia. Et enfin, Bakumbu et Kalulu en attaque. Ce dernier a donc pris la place Gaël Kakuta.

Un début difficile mais intéressant

Tout a bien commencé par ce but matinal de la RD Congo dans les dix premières minutes. Alors que les Mauritaniens croyaient bien entrer dans le jeu, Théo Bongonda déborde du côté droit, où il a brillamment gagné ses deux duels, avant de placer un centre millimétré vers Bakambu Cédric (9ème), qui va ouvrir le score. Alors qu'il se dirigeait pour prendre le ballon au fond filet, le gardien mauritanien lui donne une double patte volontaire aux vus de Sadok Selmi qui ne sort pas son carton rouge. Le match ne fait que commencer. Les Mourabitounes se réveillent davantage et obtiennent coup sur coup, trois balles arrêtées à l'entrée de la surface de réparation. Joël Kiassumbwa s'impose et s'en sort bien. Sur une autre occasion des Léopards, le défenseur mauritanien touche le ballon de la main à la surface de réparation, l'arbitre tunisien refuse de siffler penalty pour la RDC.

Après une demi-heure, le jeu bascule. Les Léopards prennent alors le devant et commencent à imposer ce qu'ils savent bien faire. Yoane Wissa devient percutant dans son couloir gauche. Cédric Bakambu (42ème) dans ses pressings haut, passe juste à côté du deuxième but. Pas pour longtemps, c'est Samuel Moutoussamy qui s'illustre avec un tir fument, dévié en corner en cascade par la défense mauritanienne. C'est le score à la mi-temps.

Un rouge imaginaire pour Bakumbu

A la reprise, ce sera un autre match. Les Mauritaniens qui sont revenus très forts, ont poussé et continué à pousser, jusqu'à obtenir l'égalisation par Mohamed Soueid (57ème). Et comme le malheur ne vient jamais seul, Cédric Bakambu sur une très mauvaise appréciation de l'arbitre Tunisien, écope un deuxième carton jaune, synonyme de rouge. L'on joue la 59ème minute, les Léopards se voient obliger de terminer le reste du match à dix, contenant toutes les velléités des Mourabitounes, score final du match 1 but partout.

Un nul précieux qui permet à la RDC de rester dans la course avec 4 points dans ce groupe I. Le Gabon est premier avec 7 points, suivi du Soudan 6 points, et de la Mauritanie 5 points. La prochaine journée, au mois de juin, les Léopards se déplaceront au Gabon, avant de terminer la course au mois de septembre à Kinshasa contre le Soudan.