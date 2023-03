Afrique: CAN 2024 - Six pays qualifiés à l'issue de la 4ème journée

L'Algérie, le Maroc, le Burkina-Faso, la Tunisie, la Guinée-équatoriale et le Sénégal, ont rejoint la Côte d'Ivoire, pays hôte, sur la liste de pays qualifiés jusque-là, à la 34ème édition de la Coupe d'Afrique des nations CAN 2024.

Les Algériens, dans le groupe F, ont fait le carton plein en battant l'Ouganda 2-0, la Tanzanie 2-0, le Niger en aller et retour 2-1/1-0. Avec 12 points, les Fennecs sont qualifiés avant même les deux dernières journées. Ils ont rejoint le Maroc, première nation à se qualifier après les deux premières journées dans son groupe K, un groupe à trois, avec ses 6 points, au terme de ses deux victoires respectivement devant l'Afrique du Sud 2-1, et le Liberia 2-0.

Dans le Groupe B, le Burkina-Faso s'est aussi qualifié avec ses 10 points. Le Cap-Vert, deuxième avec 7 points est bien parti pour se qualifier lui-aussi devant l'Eswatine et le Togo.

Dans le groupe J, la Tunisie et la Guinée-équatoriale ont aussi validé leur billet avec respectivement 10 points et 9 points. La Libye et le Botswana n'ont plus rien à gagner.

Dans le groupe L, le Sénégal comme l'Algérie, a fait aussi carton plein ; quatre victoires en quatre sorties. Contre le Bénin 3-1, contre le Rwanda 1-0, contre le Mozambique 5-1 à l'aller, et 1-0 au retour.

Dans le Groupe C, un groupe également à trois, le Cameroun a raté l'occasion de se qualifier en allant tomber devant la Namibie 2-1, et se contente de ses 4 points. Tout devait se jouer à la prochaine sortie au mois de mai pour les Lions Indomptables.

Dans le groupe A, le Nigéria avec ses 9 points, n'a plus besoin que d'un point pour arracher lui aussi son ticket. La Guinée-Bissau qui l'a empêché de se qualifier après sa victoire (0-1) à Abuja, vient à la deuxième position avec 7 points. Dans le groupe D, l'Egypte et la Guinée se bousculent à la tête du groupe avec 9 points chacun. Dans le Groupe E, une bataille acharnée s'observe entre le Ghana 8 points, la Centrafrique 7 points et l'Angola 5 points. Le Madagascar 1 seul point, est presque déjà éliminé.