Afrique Australe: Ouverture de la Réunion des Ministres de l'Emploi et du Travail, SADC - Sama Lukonde partage l'expérience de la RDC sur les réformes en cours de réalisation dans le secteur

Ouvrant officiellement les travaux de la Réunion des Ministres de l'Emploi et du Trvail des pays membres de la SADC, ce jeudi 30 mars 2023 à l'Immeuble du Gouvernement, le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, a d'emblée mentionné que dans le cadre de l'amélioration du social des populations, conformément à la vision du Président de la République, Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Gouvernement de la République Démocratique du Congo a placé la promotion du travail décent et la couverture santé universelle parmi ses objectifs prioritaires.

Dès son investiture, le Gouvernement, qu'il a l'honneur de diriger, a procédé à la signature du mémorandum d'entente concernant le programme pays-travail décent 2021-2024 et à la validation du plan stratégique national sur la couverture santé universelle.

«Ces deux programmes témoignent de la volonté du Gouvernement et de la vision partagée par toutes les parties prenantes à placer l'homme et l'emploi au centre de la politique macroéconomique pour la réduction de la pauvreté, du chômage et du sous-emploi. Tous ces efforts concourent à l'atteinte des objectifs du développement durable.

Le mandat de la République Démocratique du Congo à la tête de la SADC a aussi été placé sous la thématique suivante : promouvoir l'industrialisation par le billet de l'agro-industrie de la valorisation des minerais et des chaînes de valeurs régionales pour une croissance économique et résiliente », a fait savoir le Premier Ministre Sama Lukonde.

Par ailleurs, il a rassuré tous les Etats membres de la SADC que le Gouvernement de la RDC ne ménagera aucun effort pour s'inscrire complètement sur l'ensemble des priorités qui seront retenues à l'issue des travaux. Ce qui aurait le mérite de contribuer, de manière significative, à la réalisation de l'agenda du travail décent pour tous à travers le cadre de coopération stratégique régionale sur l'emploi.

Le premier des warriors a également fait savoir, au cours de son discours, qu'au regard de sa volonté de renforcer l'intégration et le développement économique de la région, son Gouvernement demeure "très attentif aux propositions du secteur de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale afin que les réformes soient réalisées en priorité".

« La République Démocratique du Congo s'est ainsi engagée dans un vaste processus des réformes. Parmi celles-ci je citerais: l'actualisation de la politique nationale de l'Emploi, ciblant les groupes vulnérables et défavorisés; -la mise à jour du répertoire des métiers et emplois par secteur; -la réforme de l'Inspection générale du Travail; -la mise en place d'une politique nationale de la migration, conformément aux résolutions du dialogue national tripartite sur la migration tenu à Kinshasa en juillet 2022 », a-t-il annoncé.

Le Premier Ministre a souligné que le Gouvernement de la République Démocratique du Congo jouera sa pleine partition dans les efforts de coordination entre les interventions du pays et celles de la communauté régionale.

«Toutefois, je suis persuadé comme vous d'ailleurs, que le respect de tous ces engagements est tributaire de la paix et de la sécurité dans toute la région. A cet effet, je tiens à saluer l'élan de solidarité manifesté par les Chefs d'États et de Gouvernement de la SADC suite à l'agression contre notre pays, de l'armée rwandaise sous couvert du mouvement M-23 », a conclu le Chef du Gouvernement.

Bien avant le Premier Ministre, la Ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndusi, a fait savoir que quelques matières sont en cours d'examen et adoption. Il s'agit, entre autres, du protocole de l'emploi et du travail de la SADC, du rapport de la mise en oeuvre du plan d'action de l'amélioration de la SADC; l'évaluation des directives issues des dialogues et tant d'autres.