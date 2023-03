Congo-Kinshasa: Ministère du plan - Judith Tuluka prend officiellement les commandes

Mme la Ministre d'Etat, ministre du Plan, Judith Tuluka, a pris officiellement, les commandes ce mercredi 29 mars 2023 au cours de la cérémonie de remise-reprise avec son prédécesseur.

Après avoir reconnu le travail réalisé avant elle, Judith Tuluka promet de poursuivre et d'achever la mission afin de rendre au Plan sa plus belle lettre de noblesse. Elle veut être à la hauteur des défis tels que celui du projet des 145 territoires. Elle a rassuré de travailler pour préserver les acquis de tous les actions réalisées par le ministre honoraire. «Nous sommes conscients des défis à relever. Nous avons le devoir de vous relayer. Nous allons poursuivre et achever tous les chantiers déjà amorcés dont le programme de développement local des 145 territoires. Je souhaite que le ministre entretienne de bonnes relations avec les partenaires au développement », a déclaré Judith Tuluka.

Dans le même rythme, elle a procédé à la visite des bureaux où elle a été bien accueillie par les agents qui lui ont souhaité la bienvenue.

«C'est pour nous une grande joie, où les agents et cadres du ministère du plan ont souhaité la bienvenue à la nouvelle équipe qui vient d'entrer, son excellence madame la ministre du PLAN, son excellence monsieur le vice-ministre du PLAN qui ont pris effectivement leurs fonctions aujourd'hui. Nous avons passé en revue avec les autorités toute la situation du ministère du plan.

D'ailleurs, ce qui vient de se passer, on a jamais connu ça où la ministre aussi tôt installé elle a eu à visiter la direction des études macro-économiques. C'est là où on prépare tous les documents de la planification en termes de note de conjoncture. Nous avons eu à visiter aussi le Secrétariat général et je crois que pour nous nous lui avons souhaité plein succès avec le vice-ministre. Nous pensons qu'avec cette équipe, nous allons nous retrouver», a expliqué le secrétaire général au Ministère du PLAN.