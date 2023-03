Sénégal: Banque ouest africaine de développement - Le Conseil d'administration autorise de nouveaux engagements d'un montant de 242 milliards de FCfa

Le Conseil d'administration de la Banque ouest africaine de développement (Boad) a tenu à Bissau la première session de l'année de son cinquantenaire et autorise de nouveaux engagements pour un montant global de 242 milliards FCFA.

Selon un communiqué de presse, le Conseil d'administration s'est réuni en format hybride pour sa 134e session ordinaire, sous la présidence de son président Serge Ekue.

Après avoir approuvé le procès-verbal de la 133e réunion, tenue le 02 décembre à Niamey (Niger), le Conseil a arrêté les comptes annuels de la Banque pour l'exercice, clos le 31 décembre 2022, approuvé les perspectives financières actualisées, révisées pour la période 2023-2027, et approuvé le projet de renforcement des compétences du Conseil d'Administration et la Politique climat de la Banque Ouest Africaine de Développement.

Dix nouvelles opérations ont également été examinées par les membres du Conseil, elles concernent le financement partiel des projets. Deux concernent le Sénégal. Il s'agit du projet 2 du Programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2- P2RS), en République du Sénégal. La contribution de la Banque permettra, notamment, l'aménagement hydroagricole de 640 ha en périmètre, la restauration mécanique et biologique de 2000 ha de terres agricoles et de pâturages dégradés, l'aménagement de 100 kms de pare-feu et de 250 ha de couloirs de passage, ainsi que l'installation d'unités de transformation agro-sylvo-pastorales et halieutiques, en vue de la promotion de chaînes de valeurs.

Le montant de l'opération est de 11 milliards FCFA. Il y a également l'aménagement de voiries et réseaux divers (Vrd) et construction d'infrastructures structurantes de la Zone économique spéciale intégrée de Diass (Zesid). Le projet permettra de créer un hub logistique et industriel doté d'infrastructures de qualité pour impulser et encourager la production industrielle et favoriser l'émergence d'un secteur privé national fort.

Le montant de l'opération est de 30 milliards FCfa. «Ces nouvelles approbations d'un montant de 242 milliards de FCFA portent à 7 469, 3 milliards de FCFA le total des engagements (toutes opérations confondues) de la Boad depuis le démarrage de ses activités », précise-t-on.