Madagascar: Ecarté de la sélection Malgache, Loïc Lapoussin soutenu par son coach en club - « Je soutiens Loïc Lapoussin à 100%. Pour moi, il n'a pas fait d'erreur »

En début de semaine, Loïc Lapoussin avait été écarté de l'équipe nationale de Madagascar. Le sélectionneur Nicolas Dupuis, qui a depuis démissionné de son poste, avait expliqué sa décision en avançant un « comportement inadapté » de la part du joueur de l'Union Saint-Gilloise.

Karel Geraerts, le coach de l'Union est revenu sur l'« affaire Lapoussin ». Pour rappel, le week-end dernier, le désormais ex-sélectionneur de Madagascar, Nicolas Dupuis (qui a démissionné de ses fonctions mardi), avait déclaré avoir exclu le joueur saint-gillois pour « comportement inadapté« . Cette semaine, l'entourage de Loïc Lapoussin était monté au créneau dans les colonnes de LeSoir pour défendre le joueur, affirmant que c'est lui qui avait décidé de quitter la sélection et qu'il en avait averti Karel Geraerts.

« J'ai parlé avec la fédération de Madagascar, avec le coach de l'équipe nationale et Loïc. Et pour moi, c'est très clair, je soutiens Loïc à 100%. Il n'y a aucune raison d'intervenir à gauche ou à droite. Il est revenu chez nous à l'heure et au jour prévus. Pour moi, il n'a fait aucune erreur. Je savais déjà ce qu'il s'était passé et il me l'a réexpliqué », a clarifié le coach unioniste qui n'a pas voulu rentrer plus que cela dans les détails de l'affaire. « C'est du privé, ce n'est pas à moi de parler de ça. Mais pour moi, c'est très clair. Si quelque chose n'était pas bien, je prendrais des sanctions. Mais si c'est correct, il n'y a pas lieu d'en prendre. Je ne veux pas rentrer dans les détails mais cela n'a en tout cas rien avoir avec ce qu'il s'est passé en décembre. »

Il y a trois mois, Lapoussin avait été arrêté au volant en état d'ébriété. Rien de tout cela cette fois-ci. De son côté, Karel Geraerts considère le chapître clos.

Loïc Lapoussin sera donc bel et bien présent ce dimanche face à Saint-Trond.