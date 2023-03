Congo-Kinshasa: Jeux de la Francophonie - Kinshasa s'offre un ambassadeur nommé Lilian Thuram

A un peu plus de quatre mois de l'ouverture des Jeux de la Francophonie 2023 à Kinshasa (28 juillet-6 août), l'événement sportif et culturel compte trois ambassadeurs internationaux, l'ex-joueur de football Lilian Thuram, la basketteuse Diandra Tchatchouang et la pongiste camerounaise Sarah Hanffou.

L'ancien défenseur de l'équipe de France a déjà assisté, à Kinshasa, à un séminaire sur l'impact du sport sur la santé morale et physique, organisé par le Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF), le comité local d'organisation (CNJF) et l'Université de Kinshasa. Diandra Tchatchouang et Sarah Hanffou ont toutes les deux créé des associations dédiées au sport et à son accessibilité, informe Sport.

Les Jeux de la Francophonie 2023 ont révélé la mascotte officielle de l'événement. « Masano » est un léopard tacheté de noir, habillé d'un maillot aux couleurs de la République Démocratique du Congo. Masano signifie « les jeux » en lingala, une langue bantoue parlée en RDC et en République du Congo. Les autorités de la RDC ont profité du dévoilement de la mascotte pour révéler que près de 4.350 athlètes et artistes avaient déjà confirmé leur inscription aux Jeux de la Francophonie 2023.