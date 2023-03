Madagascar: Organisation des JIOI de 2023 à Madagascar - Un enjeu politique plus que sportif ?

Le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports de Madagascar, André Haja Resampa, a voulu se montrer rassurant dans une lettre adressée au Conseil international des Jeux (CIJ) concernant la capacité de la Grande île à accueillir la 11e édition des Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) du 24 août au 3 septembre de cette année. Il faudra, cependant, attendre la visite des membres du CIJ du 19 au 21 mai sur place pour avoir une idée plus claire de l'avancée des préparatifs.

En attendant, le Comité organisateur des Jeux (COJI) placé sous la présidence du ministre Resampa poursuit sa mission. L'on a appris qu'il a récemment reçu la visite de l'ambassadeur de France à Madagascar, Arnaud Guillois, et que ce dernier a promis l'aide française. «Il y aura des sportifs qui viendront se former en France et il y une totale disponibilité de la France pour accompagner les sportifs malgaches», a, notamment, annoncé le diplomate.

Mais pour ce qui est des rénovations, l'Etat malagasy compte se tourner vers la Chine, apprend-on. Il y a des travaux urgents à effectuer comme la réfection des pistes athlétiques, piscines, stades et gymnases. Les directeurs des services du ministère des Sports, le secrétaire général du Comité olympique malgache, Harinelina Randriamanarivo, et les responsables des 23 fédérations engagées dans les compétitions se sont rencontrés il y a une quinzaine de jours et ces derniers ont fourni une liste des équipements indispensables pour que puissent avoir lieu les compétitions.

Toutefois, beaucoup d'interrogations demeurent, compte tenu des derniers événements qui ont durement frappé Madagascar, des difficultés économiques du pays et les urgences humanitaires auxquelles sont confrontés les dirigeants. La onzième édition des JIOI aura-t-elle lieu et dans quelles conditions ? Entre les dégâts occasionnés par le cyclone tropical intense Freddy, les inondations incessantes qui touchent le Nord du pays et la capitale, la lutte contre la famine dans le Sud, la reconstruction des routes, des écoles et l'inflation galopante, qui frappe durement les plus pauvres, ces JIOI semblent éloignées des préoccupations des Malgaches. Pourtant, l'exécutif semble en faire une priorité. Est-ce un enjeu politique en cette année d'élection présidentielle ? Est-il normal de placer des intérêts politiques avant ceux de la population ?

Dans le sud-est du pays, la malnutrition aiguë frappe à l'abri des regards. Les habitants de ces régions enclavées sont abandonnés par les pouvoirs publics et subissent depuis un an une double peine. Trois cyclones intenses (Batsirai, Emnati, Freddy) ont atterri dans leur zone, détruisant maisons et moyens de subsistance. 60 à 90% des superficies dédiées aux cultures vivrières et de rente ont été endommagées. Conséquence : les humanitaires estiment qu'un quart de la population du Sud-Est connaît actuellement une insécurité alimentaire aiguë. En d'autres termes, la vie de ces personnes est en péril parce qu'elles ne sont pas en mesure de s'alimenter correctement. A Mananjary dans la région de Vatovavy, des enfants faméliques ont été admis en soins intensifs. Certaines familles, désespérées, vont jusqu'à mettre en vente leurs enfants. L'ordre a été donné de ne pas parler de la situation qui prévaut. Investir des sommes colossales dans l'organisation d'une compétition sportive est donc plus important que de débloquer des fonds pour soulager la détresse humaine ?