Ile Maurice: Naissance d'un bébé cachalot - Kobita Jugnauth l'a nommé Varuna

Un bébé cachalot est né au moment du lancement de la Fondation pour l'étude et la protection des mammifères dans l'océan Indien, le vendredi 24 mars. Kobita Jugnauth, la marraine de la fondation, a nommé le nouveau-né Varuna, du nom de la divinité des océans et de la pluie.

Le bébé cachalot Varuna est la fille de Lucy. Sa grand-mère est Dos Calleux, l'une des héroïnes du film documentaire de René Heuzey, Cachalots, une histoire de famille. Le président de la fondation, René Heuzey, et son président d'honneur, François Sarano, ont confirmé que le bébé cachalot est une femelle de près de 3 mètres et de plus de 300 kilos.

Pour René Heuzey, «il est important de faire équipe, de faire des recherches et de transmettre les connaissances aux autres». «D'où l'importance de sensibiliser la population sur la nécessité de respecter l'écosystème et de vivre en harmonie avec les animaux», a-t-il souligné.

La Fondation pour l'étude et la protection des mammifères dans l'océan Indien a pour objectifs d'étudier, de faire des recherches et de documenter la vie des cachalots et autres mammifères marins dans cette région. Elle a été officiellement lancée par l'épouse du Premier ministre, Kobita Jugnauth, au cinéma Star Premium Le Pavillon au Caudan, à Port-Louis, le 24 mars.