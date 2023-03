Afrique de l'Ouest: Dette publique en 2022- Elle a augmenté de près de 8% par rapport à 2021

En 2022, le Nigeria a engrangé 45,6 milliards Usd de recettes totales grâce au pétrole brut. Mais les emprunts contractés par le gouvernement pour combler les déficits budgétaires ont fait passer la dette publique à 23,20% du Pib, contre 22,47% en 2021. Rapporte l’Agence ecofin.

« Le bureau de gestion de la dette du Nigeria (Dmo) a annoncé hier jeudi 30 mars l’augmentation de la dette publique de 7,66% en 2022, affichant 103,11 milliards dollars contre 95,77 milliards dollars en 2021. », ajoute la même source.

Le Dmo explique cet accroissement par les nouveaux emprunts contractés par le gouvernement pour combler les déficits budgétaires et exécuter des projets, ainsi que l'émission de billets à ordre pour régler certains passifs. En somme, l'encours total de la dette intérieure s'élevait à 61,42 milliards dollars, tandis que celui de la dette extérieure atteignait 41,69 milliards dollars. « Les efforts continus du gouvernement pour augmenter les revenus provenant des sources pétrolières et non pétrolières à travers des initiatives telles que les Lois de finances et l'initiative stratégique de mobilisation des revenus devraient soutenir la viabilité de la dette », a néanmoins souligné le Dmo. Pour rappel, l’économie du pays le plus peuplé d’Afrique avait sombré en 2020 avec une contraction à -1,8% selon les chiffres du Fmi. En 2021, elle a rebondi avec une croissance estimée à 3,6%, puis à 3,2% en 2022, soutenue par des prix du pétrole favorables et des activités de consommation soutenues. En effet, Abuja a engrangé 21 000 milliards de nairas (45,6 milliards Usd) grâce à la vente de brut en 2022, selon des données de l’Office national des statistiques (Nbs).

« Les revenus générés par les exportations de pétrole ont atteint 5 600 milliards de nairas au 1er trimestre de l’année écoulée, avant de grimper à 5 900 milliards de nairas au 2ème trimestre » a indiqué le Nbs. Le bureau de gestion de la dette du Nigeria a aussi souligné que le ratio de la dette publique sur le Pib, soit 23,20%, est conforme à la limite de 40% imposée par le pays. Il pays doit relever la tête et le nouveau président Bola Tinubu et prend fonction bientôt, aura un grand défi à relever durant sa mandature.