Afrique de l'Ouest: Production de céréales 2022/2023- Elle a augmenté de 11 % à 5,1 millions de tonnes

Au Burkina Faso, les céréales constituent la base de l’alimentation. En dépit des nombreux défis comme la persistance de l’insécurité et la hausse généralisée des prix des intrants agricoles, l’appareil productif affiche une bonne résilience. Rapporte Ecofin. La production de céréales s’est établie à 5,1 millions de tonnes au terme de la campagne agricole 2022/2023. C’est ce qui ressort de la première session du Comité de prévision de la situation alimentaire et nutritionnelle (CPSA) qui s’est tenue du 23 au 24 mars dernier.

Aussi, la source ajoute : « Le volume annoncé affiche une hausse de 11 % par rapport au stock de 4,6 millions de tonnes récolté au cours de la campagne précédente. Cependant, il reste en deçà des prévisions de récolte de 5,4 millions de tonnes formulées au début de la campagne. D’après les autorités, la production pourra permettre de couvrir jusqu’à 96 % des besoins de consommation évalués à 5,3 millions de tonnes »

« On se retrouve avec un déficit brut de plus de 72 000 tonnes. Mais si on prend en compte les prévisions d’importations et les aides humanitaires, on se retrouve dans une situation qui est excédentaire de plus de 600 000 tonnes », estime Émile Bakoné, secrétaire permanent du CPSA.

Globalement, l’amélioration de l’offre céréalière d’une année sur l’autre devrait aider les autorités à faire face à l’insécurité alimentaire qui touche près de 10 % de la population. D’après les données du CPSA, environ 2,2 millions de personnes sont actuellement touchées par cette situation et cet effectif est prévu pour atteindre 3,35 millions de personnes d’ici la période de soudure courant entre juin et août.

Le Burkina Faso fait face depuis quelques années à une insécurité persistante dans la partie. Ce qui a pour conséquence, entre autres du déplacement massif des populations vers le sud du pays voire dans certaines localités du Nord Est de la Côte d’Ivoire. Justement s’agissant de cette partie de la Côte d’Ivoire, Récemment, le Ci Cr a fait le points de ses actions dans le cadre de l’ amélioration des conditions de vie des réfugiés et des communautés. Il s’agit de 706 ménages, soit plus de 4’942 personnes déplacées qui ont été assistés dans les sous-préfectures de Tougbo, Téhini et Gogo. Pendant que 71 tonnes de vivres (riz, maïs, haricot, sel et huile) ainsi que des articles ménagers essentiels (nattes, couvertures, seaux, ustensiles de cuisine, savons, moustiquaires imprégnées, pagnes, bâches et kits hygiènes féminins) ont été distribués dans le département de Tehini.

Bamba Moussa