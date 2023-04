Congo-Kinshasa: Goma - Les écoliers terminent le 2ème trimestre de l'année scolaire, malgré le climat d'insécurité

Les élèves du primaire clôturent, cette semaine, le deuxième trimestre de cette année scolaire 2022-2023, nonobstant l'incertitude et le climat d'insécurité qui ont marqué le déroulement des activités scolaires. Parents, enseignants et élèves se disent satisfaits, tout de même, de terminer cette étape.

Arlette wa Luponga est élève en 6ème année primaire. Satisfaite de ses résultats du 2ème trimestre, elle n'oublie pas pour autant le stress qu'elle a connu durant ce trimestre finissant :

« On avait peur. Lorsqu'on sortait de l'école par bus, on rencontrait des cailloux sur la route. On voyait des gens courir sans savoir ce qui se passait. Je n'étudiais pas bien à cause de toute cette peur. Je viens de bien terminer ce trimestre, Dieu nous a protégés tout ce trimestre ».

Les parents, eux aussi, étaient marques par cette incertitude du lendemain. L'un d'eux, rencontré dans la cour de l'école de ses enfants, témoigne :

« En fait, nous avons été affectés tous et les parents ont eu peur. Ils se disaient : est-ce qu'il faut envoyer les enfants à l'école ? Donc, on vivait dans le qui-vive en fait. Et même les enfants qui allaient à l'école, ils avaient tellement peur. Et lorsqu'ils sont stressés, ils ne se concentrent plus aux études ; par conséquent, même les résultats n'ont pas été bons. Les écoles avaient déjà suspendu le programme de deuxième gong pour les enfants qui faisaient le deuxième gong l'après-midi. Ça n'a pas été facile ».

Les responsables scolaires sont également soulagés de franchir cette étape. Ils espèrent pouvoir terminer en beauté cette année scolaire à Goma.

En revanche, de nombreux autres enfants de Masisi et de Rutshuru sont dans l'incertitude de terminer l'année scolaire.