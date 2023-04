Afrique Centrale: Bukavu - Clôture du projet de consolidation de la paix à travers le commerce transfrontalier en RDC, au Rwanda et au Burundi

Le projet Mupaka Shamba Letu [Ndlr : la frontière, notre gagne-pain] de Alert International, a été clôturé le jeudi 30 mars à Bukavu dans la province du Sud-Kivu. Ce projet de consolidation de la paix à travers le commerce transfrontalier avait été mis en place depuis 2019 en RDC, au Rwanda et au Burundi.

Parmi les résultats de ce projet, l'on cite notamment :

le renforcement des capacités économiques des femmes commerçantes transfrontalières

des avancées enregistrées dans le cadre du business for peace en promouvant le commerce au profit de la paix

l'implication des autorités en facilitant le commerce transfrontalier

la signature des accords de facilitation du commerce transfrontalier entre la RDC et le Burundi.

« Le projet Mupaka Shamba Letu avait comme objectif principal de rapprocher les communautés de la région des Grands lacs, notamment à travers les femmes qui exercent le commerce transfrontalier entre la RDC, le Rwanda et le Burundi pour avoir une plus grande coopération régionale qui puisse permettre la paix. Ce projet est parvenu à faire de ces femmes des actrices influentes dans le commerce transfrontalier et dans les questions de consolidation de la paix », a expliqué Narcisse Zihindula, chef du projet.

Les bénéficiaires du projet Mupaka Shamba Letu estiment que les acquis du projet vont résoudre l'insuffisance de la cohésion sociale et de la confiance au sein des communautés frontalières entre la RDC, le Rwanda et le Burundi.

« Aujourd'hui, avec Alert Internatinal dans le projet Mupaka Shamba Letu, les femmes petites commerçantes transfrontalières savent les services qu'elles doivent payer et à quel prix. Nous avons su nos droits et nos devoirs. On nous a appris comment faire le business, le prix d'achat, le prix de vente et le bénéfice et l'épargne aussi, comment épargner un peu d'argent pour payer à nos enfants les frais scolaires », a indiqué Kweli Mukanirwa, femme exerçant le petit commerce transfrontalier.

Ce projet a touché environ 14 000 personnes dans la région des Grands lacs, dont 80% des femmes.