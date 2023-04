Congo-Kinshasa: Conflit Teke-Yaka - Entre juin 2022 et mars 2023, ce conflit a fait au moins 300 morts, selon un rapport de Human Rights Watch

Trois sujets principaux au menu de cette émission.

Mais, nous allons commencer par un commentaire sur la clôture ce vendredi 31 mars, du mois consacré à la promotion des droits de la femme.

-1er sujet : Les opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs pour la troisième aire opérationnelle se clôturent en principe ce samedi 1er avril. La société civile du groupement de Banande Kainama dans le territoire de Beni propose trois mois pour enrôler tous les électeurs, au lieu des quinze jours supplémentaires accordés par la Commission électorale nationale indépendante (CENI), et qui prendront fin ce 1er avril. Il y a certains centres qui sont délocalisés à cause de l'insécurité dans la région, mais surtout des pannes de machines et qui affectent les opérations d'enrôlement, a déclaré Bienfait Baraka, membre de la société civile de Banande Kainama.

-2ème sujet : Le Rapport de Human Rights Watch sur le conflit Teke-Yaka. Des violences communautaires perpétrées entre juin 2022 et mars 2023 dans le territoire de Kwamouth (Mai-Ndombe) ont fait au moins 300 morts lors de cycles d'attaques et de représailles, renseigne Human Rights Watch (HRW) dans un rapport publié ce jeudi 30 mars.

-3ème sujet : Province de l'Ituri : la situation sécuritaire s'est détériorée depuis deux semaines dans le territoire de Djugu et Mahagi avec comme conséquences des tueries des civils, la destruction des maisons et le déplacement massif de la population. Une situation causée par les attaques des groupes armés actifs dans cette région. Le dernier cas alarmant est celui de 17 personnes prises en otages et exécutées le samedi dernier, à Bambu. Leurs corps ont été brulés pour effacer les traces.