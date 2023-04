Angola: Le pays doit rester sur la voie du développement - Luísa Damião

Talatona — La vice-présidente du MPLA, Luísa Damião, a souligné l'importance de préserver la paix, conquise il y a 21 ans, pour que le pays reste sur la voie du développement social et économique.

La vice-présidente du MPLA, qui s'exprimait sur la célébration du 21e anniversaire de la conquête de la paix, qui sera célébré le 4 avril, a déclaré que tous les Angolais qui aiment la paix devraient continuer à la préserver car c'est un bien commun.

Pour elle, la paix est la condition « sine qua non » du développement de toute nation, c'est pourquoi, en 21 ans de paix effective, il a été possible d'investir en Angola, en pensant toujours à répondre aux besoins et aux aspirations des Angolais.

Selon Luísa Damião, il a été possible, au cours de cette période, de renforcer et d'améliorer les services de santé, le réseau scolaire à tous les niveaux, de construire des ponts et des aéroports et de créer et de renforcer des relations de coopération dans divers domaines.

"La guerre a beaucoup affecté notre pays, nous avons eu plusieurs infrastructures détruites, c'est grâce à ce petit mot "paix", avec une très grande importance, que nous avons pu reconstruire l'Angola, faire circuler les gens un peu partout", a-t-elle souligné.

Les Angolais célèbrent le mardi 4 avril les 21 ans de la signature des Accords de paix et de réconciliation nationale, qui ont donné au pays les bases d'une pacification entre les Angolais qui se sont battus pendant près de trois décennies.

Pour cette raison, le 4 avril, Journée de la paix et de la réconciliation nationale, est considérée comme l'une des plus grandes célébrations des Angolais, car elle marque le moment du "silence des armes", après la signature de l'accord à cet effet, en 2002, entre les forces gouvernementales angolaises et l'UNITA.