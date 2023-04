Angola: BAI et CRIACOM signent un mémorandum d'entente

Talatona — La Fondation BAI et le producteur audiovisuel CRIACOM ont signé aujourd'hui, vendredi, à Luanda, un mémorandum d'entente pour la promotion de la culture africaine.

Le mémorandum a été signé par la présidente du conseil d'administration de la Fondation BAI, Noelma Viegas d'Abreu, et l'associé directeur de CRIACOM, Henrique Rocha Santos.

Selon la PCA de la Fondation BAI, son institution se joint à l'initiative de CRIACOM et de MUKIXE, Lda pour réaliser le Festival international du Cinéma documentaire DOC Luanda, sans hésitation, puisque l'un de ses piliers d'action est l'éducation et la culture.

Selon Noelma Viegas d'Abreu, puisque les documentaires sont des témoignages d'une période donnée, alors que DOC Luanda soit un temps, dans un lieu, d'apprentissage pour tous.

« Il y a des lieux qui ne doivent pas céder à la spéculation et à la mode, mais qui doivent préserver leur identité et leur fonction sociale, et c'est dans ce lieu que nous aimons nous situer. Fondamentalement, en tant que facilitateurs, stimulateurs et partenaires constructifs de rencontres sur la culture et pour la culture et l'éducation », a-t-elle déclaré.