Nigeria: Serie A - Naples - Osimhen absent deux semaines

Naples annonce que Victor Osimhen souffre d'une blessure, après son retour du Nigéria où il a disputé un de leurs deux matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2023. Il est forfait pour au moins deux semaines.

Le joueur de 24 ans a signé cette saison 21 buts en 23 matches de Serie A. Osimhen n'a disputé qu'une des deux rencontres de ce mois-ci avec son pays, précisément celle de la défaite 1-0 contre la Guinée-Bissau. Il n'a donc pas joué lors du second match à cause d'une blessure et Naples vient de confirmer cela.

« Osimhen, depuis son retour avec l'équipe nationale, accusant une gêne au niveau de son adducteur gauche, a subi des tests qui ont montré une blessure distractive. Son état sera évalué la semaine prochaine. », informe le club.

« Il devrait être absent pendant quelques semaines, nous l'espérons. Ce sont des matchs où n'importe quel résultat peut arriver, on ne peut jamais le savoir. Milan a de grands joueurs, il leur manque aussi quelqu'un, et nous espérons que ce sera un match équilibré et divertissant pour les deux groupes de fans. », a précisé le président de Naples Aurelio De Laurentiis.

Osimhen doit donc manquer le choc en championnat de ce weekend face à Milan le 2 avril. Il risque aussi de rater les matchs des quarts de finale de la Ligue des champions contre les mêmes Rossoneri, les 12 et 18 avril.

