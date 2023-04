Togo: Bourses pour Art et Chorégraphie en Russie

Qui veut aller faire les Arts et la Chorégraphie en Russie ? Une bourse est donc offerte à cet effet. Selon les informations du ministère de la Culture et du Tourisme, les étudiants désireux de suivre des sessions d'art et de chorégraphie à l'école "Innopraktika & Russian Seasons 2023", sont invités à faire acte de candidature pour ces bourses qui donne accès aux sessions prévues de mai à juillet prochains à Saint-Pétersbourg.

Il est détaillé que la session consacrée à l'art est réservée aux étudiants de 21 à 35 ans, titulaires d'une licence en beaux-arts et se tiendra du 22 mai au 09 juin prochains, alors que celle de la chorégraphie, est ouverte aux chorégraphes professionnels de 21 à 35 ans et aux danseurs professionnels (en danse classique ou contemporaine) de 18 à 30 ans.

Les candidatures pour l'art sont reçues au plus tard le 03 avril à l'adresse artsession@russianseasons.org et celles de la chorégraphie au plus tard le 30 avril à balletsession@russianseason.org ou sur le site dédié à ces bourses.