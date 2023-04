Gabon: Le Ministre de l'Economie Numérique boucle sa visite des installations du Backbone dans les provinces du Haut-Ogooue et de l'Ogooué-Lolo.

Le Ministre de l'Economie Numérique, Jean Pierre Doukaga Kassa, vient d'achever sa série de visites de plus de 72 heures, des sites de déploiement du Backbone National Gabonais (BNG) à Fibre Optique dans le Haut-Ogooue et l'Ogooué-Lolo.

Ce sont les villes de Leconi et Bongoville, dans la province du Haut-Ogooué, qui ont constituées les dernières étapes de ce périple. Une visite d'inspection qui a permis au membre du gouvernement de toucher du doingt, les réalités de fonctionnement des infrastructures confiées dans le cadre de la convention de Délégation du Service Public (DSP) à AXIONE Gabon, sous traitant de la société de Patrimoine des Infrastructures Numériques (SPIN).

Le Ministre Doukaga Kassa a donc pu apprécier les efforts fournis dans la maintenance des équipements respectivement dans les centres de Leconi et Bongoville. Le premier constitue le dernier noeud du réseau. En effet, le Centre Technique de Leconi devrait servir au raccordement des opérateurs de télécoms et les différents services administratifs notamment la préfecture, la mairie, le conseil départemental et le lycée.

Une opération identique pour le second. Car le Centre Technique de Bongoville devra lui aussi permettre ce raccordement. Ce centre est le noeud et point de transit du câble fibre optique pour la continuité du réseau vers Leconi.

En rappel, ce BNG est long de 1020 Km et réparti entre les provinces de l'estuaire, du moyen Ogooué, de l'Ogooué ivindo, de l'Ogooué Lolo et du haut Ogooué. Il est déployé principalement le long de la voie ferroviaire partant d'owendo à Franceville et accessoirement sur les tronçons routiers.