Cameroun: Huawei ICT Competition - Six candidats camerounais à la conquête du triomphe mondial

Ils ont composé pour le compte de l'étape régionale, le 22 mars courant à Yaoundé et à Douala. A Yaoundé, Camer.be a rencontré trois jeunes déterminés à se retrouver au niveau international.

Ils n'ont qu'une dernière étape à braver pour se hisser sur le toit du monde, de la Huawei ICT Competition. Ce 22 mars à Yaoundé, trois candidats rivalisaient de performances au siège de Huawei, fournisseur mondial des télécommunications. Assidus et concentrés sur leur laptop, ils sont habillés en tee-shirt aux estampilles de la multinationale technologique.

Parmi ces pépites, appartenant à l'équipe Network Track, l'on retrouve Marius Trésor Amba Amba, étudiant de Sup'ptic-It2.Srm ; Joselain Lionnel Ndzie Mbene de Master 2 à l'Ecole nationale polytechnique de Yaoundé (Université de Yaoundé 1) ; et Emmanuel Bismarck Fokamegne Fotso, aussi étudiant en Master 2 à l'Ecole nationale polytechnique de Yaoundé. Ils ont passé deux épreuves : une épreuve écrite qui s'est déroulée en une heure, de 10 h à 11 h ; et une épreuve pratique (lab) déroulée pendant quatre heures, de 13 h à 17 heures. Des responsables de Huawei renseignent qu'à la même heure, les mêmes épreuves se déroulaient à Douala, pour l'équipe Cloud Track : ce qui porte à six, les candidats du Cameroun de la Huawei ICT Competition édition 2022-2023.

Ils représentent ainsi leur pays au niveau régional de ce concours, où des pays tels que l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Egypte, la Lybie, le Sénégal, le Mali, l'Ethiopie et le Cap-Vert sont aussi en lice. Les équipes de ces 10 pays s'affrontent autour de deux spécialités : Network Track et Cloud Track. A la fin de cette étape, 8 équipes du Network Track et 3 équipes du Cloud Track participeront à la grande finale globale qui les opposera à celles du monde entier en Mai 2023.

Pour se retrouver à ce niveau de la compétition, Ils ont pu traverser les mailles de la compétition au niveau national où ils ont été sélectionnés parmi les 450 étudiants camerounais qui ont concouru à l'étape préliminaire. Ils sont tous issus des universités et grandes écoles partenaires de la Huawei ICT Academy. La compétition a été lancée en octobre 2022.

« Huawei ICT Competition » fait partie des programmes de formation instauré par Huawei au Cameroun et dans plusieurs autres pays où la filiale est installée. Il s'agit d'une compétition des talents en TIC qui permet de promouvoir le développement de l'écosystème des talents TIC et de créer un pont entre l'industrie et l'éducation.

Réactions

Joselain Lionnel Ndzie Mbene « si je continue dans la compétition, je vais davantage gagner en expériences »

La partie écrite était plus ou moins difficile. Pendant la phase pratique, j'ai essayé de montrer de quoi je suis capable. Je compte représenter le Cameroun au niveau lors de la grande finale globale. Je reste confiant. J'ai travaillé sans répit pour braver l'étape régionale. Cette compétition m'apporte un plus dans la mesure où elle me permet de découvrir de nouvelles technologies. Quand on se lance dans une compétition comme celle-ci, on apprend beaucoup de choses. Il va s'en dire que si je continue dans la compétition, je vais davantage gagner en expériences.

Marius Trésor Amba Amba, « Cette compétition m'apporte tellement de connaissances »

J'ai bel et bien pris part aux épreuves écrite et pratique de la Huawei ICT competition de cette année. Après les deux examens, nous avons bon espoir que les choses se passeront comme nous le souhaitons. J'ai travaillé dans le sens de passer cette étape et de me retrouver à la grande finale globale. Cette compétition m'apporte tellement de connaissances.

Emmanuel Bismarck Fokamegne Fotso, « Nous espérons passer à la dernière étape »

Comme mes compatriotes l'ont déclaré, nous étions face à deux épreuves, écrite et pratique de la Huawei ICT Competition 2022-2023. Connaissant les enjeux, nous avons travaillé depuis des mois pour décrocher le graal. Nous sommes au niveau régional. Nous espérons passer à la dernière étape. Cette compétition m'apporte un plus dans ma formation. Il est clair que je n'aurais pas engrangé ces connaissances si je n'avais pas participé à ce concours.

Au bout du compte, encore une fois de plus comme lors des 2 dernières éditions, les étudiants camerounais auront fait leur preuve dans la joute entre férus de TIC en remportant le 2ième prix de la finale régionale en network track et se qualifiant de ce fait pour la grande finale mondiale qui aura lieu en mai 2023.