Afrique: Revue de presse de la Presse Francophone du 1er Avril 2023

Ghana : Production de Soja d’ici 2028- L’exécutif injectera 108 millions de dollars

Au Ghana, l’industrie du soja gagne en importance. L’exécutif qui a identifié l’oléagineuse comme une culture stratégique, ambitionne d’accroître l’offre pour satisfaire les besoins. Ainsi, l’exécutif injectera 108 millions de dollars. (Source : Agence Ecofin)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme- Début d’une vaste opération contre le groupe terroriste Gsim

L’armée burkinabè a débuté vendredi, une vaste opération contre les positions du Groupe terroriste dit de soutien à l’Islam et aux Musulmans, dans la zone de Nassoumbou(Sahel), a appris l’Aib auprès de sources sécuritaires. Au premier jour de l’opération, une vingtaine de véhicules de combat ont été détruits. Les terroristes camouflés dans des abris leur servant de postes de commandement, ont été neutralisés dans des frappes. Selon nos sources, des munitions, du carburant et autres moyens roulants ont été anéantis. Les opérations de poursuivent et les assaillants périront tous, s’ils ne déposent pas les armes, assurent nos interlocuteurs.

Sénégal : Condamnation d’Ousmane Sonko- Réactions contrastées à Dakar

L’opposant a été condamné jeudi 30 mars à une peine de deux mois de prison avec sursis. La défense du ministre Mame Mbaye Niang, qui avait porté plainte contre Ousmane Sonko pour diffamation, indique avoir fait appel. Au Sénégal, les réactions sont contrastées après le procès d’Ousmane Sonko qui s’est tenu le 30 mars 2023. L’opposant a été condamné à deux mois de prison avec sursis pour diffamation à l’encontre du ministre du tourisme Mame Mbaye Niang, qu’il avait accusé de détournement. C’est un verdict « d’apaisement » affirme Me Pierre-Olivier Sur, l'un des avocats de Mame Mbaye Niang ; une décision « mesurée » selon lui, dans le sens de la décrispation, qui permet à Ousmane Sonko de « rester dans le débat politique ». (Source : Rfi)

Mali : Maintien de la paix- L'Allemagne débutera le retrait de ses troupes du Mali en juin 2023

Selon les objectifs fixés par les autorités allemandes, la participation des troupes allemandes à la Mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations unies au Mali (Minusma) devrait s'achever douze mois plus tard, vers mai 2024.Der Spiegel rapporte que ce retrait prendra beaucoup de temps en raison de la base logistique de la Bundeswehr au Mali pour lequel 1.700 conteneurs maritimes sont nécessaires pour rapatrier tout le matériel et les équipements. Le contingent allemand au Mali compte actuellement 1.100 hommes.

Côte d’Ivoire : Crise poste électorale de 2010- Gbagbo revient à la charge

Le Ppa-CI de Laurent Gbagbo a invité la communauté internationale à chercher « les vrais coupables » de la crise poste électorale de 2010 au cours d’un meeting qu’il a animé ce vendredi 31 mars 2023 à la mythique place Ficgayo de la commune de Yopougon. « S’il y a des crimes qui ont été commis, il faut continuer à rechercher les criminels. C’est pourquoi le 31 mars est une date importante parce que le 31 mars a rendu la liberté à des gens qui n’avaient pas le droit d’être en prison et qui y étaient malgré tout. », a déclaré Laurent Gbagbo. (Source : abidjan.net)

Guinée : Retour des civils au Pouvoir- Les États-Unis lancent le compte à rebours…

En Guinée, les États-Unis gardent un oeil vigilant sur le déroulement de la transition en cours dont la durée a été fixée à deux ans, en accord avec la Cedeao (communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest). Le vendredi 31 mars 2023, l’ambassade des États-Unis en Guinée a lancé le compte à rebours pour le retour à l’ordre constitutionnel. Intitulé « En marche vers la démocratie », ce compte à rebours sonne comme une interpellation vis-à-vis des autorités de la transition, alors que le colonel Mamadi Doumbouya a maintes fois réitéré sa volonté de céder son fauteuil à un civil en 2024.Washington a promis d’accompagner ce processus techniquement et financièrement. Le pays de Joe Biden met sur la table une enveloppe de 15 millions de dollars. (Source : africaguinee.com)

Rca : Diplomatie- L’ambassadeur de France chez Touadera

Le Président de la République, Son Excellence Pr Faustin Archange TOUADERA a reçu en audience en début d’après-midi du 31 mars 2023, à la Cité des Chefs d’État de la CEMAC, Monsieur Jean-Marc GROGURIN, Ambassadeur de la République française en Centrafrique. Interrogé au sortir de cette audience, le diplomate français en poste à Bangui s’est exprimé en ces termes « Je me suis entretenu avec le Président de la République sur des sujets d’intérêt commun à la fois économique, social, sécuritaire afin d'y faire face. Hier, j’étais présent à la cérémonie du 2e anniversaire du second mandat à l’issue duquel un certain nombre de sujets ont été évoqués, dans le discours et la prise de parole. Donc, il est important pour moi de rencontrer le Président de la République et d’échanger avec lui sur nos priorités respectives, sur les projets qu’on a ensemble dans le cadre du partenariat, de coopération. Je pense par exemple à l’Agence Française de Développement qui déploie Ici beaucoup de projets pour un montant de plus de 80 millions d’euros pour la Centrafrique. (Source : abangui.com)

Congo : Football- La Marocaine Lamia Boumehdi nommée coach du TP Mazembe

La direction de l'équipe féminine congolaise TP Mazembe a annoncé officiellement la nomination de la Marocaine Lamia Boumehdi au poste de coach principale. « C'est une technicienne reconnue au Maroc qui a été retenue. La native de Berrechid âgée de 39 ans a été choisie pour conduire le projet sportif de l'équipe féminine. Elle va parapher un bail d'une année avec option », s’est félicité le Tpm sur son site officiel. (Source : Yalabidia)

Tchad : Pétrole- Le gouvernement nationalise les actifs d’Esso Chad

Esso Chad est la compagnie américaine qui exploite le champ pétrolier de Doba, dans le sud du pays, depuis 2003.Le président de transition du Tchad, le général Mahamat Idriss Deby, a promulgué ce vendredi 31 mars 2023 une loi portant nationalisation de tous les actifs et droits de toute nature des sociétés Esso Exploration and Production Inc., et Esso Pipeline Investments Limited. Cette loi a été adoptée par les parlementaires lors de la plénière du 29 mars 2023.La nationalisation des actifs et droits d’Esso Chad fait suite au bras de fer engagé entre le gouvernement et Savannah Energy, une compagnie pétrolière britannique au sujet du rachat des parts d’Exxon Mobil. L’affaire fait grand bruit au Tchad. Beaucoup d’analystes estiment que le Tchad prend un grand risque en décidant de nationaliser les actifs d’Esso Chad. (Source : Acp)

