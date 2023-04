Ile Maurice: Des bénéfices après impôts de Rs 3,6 milliards pour le groupe SBM

Le groupe SBM a affiché des profits après impôts de Rs 3,6 milliards pour l'exercice financier clos le 31 décembre 2022. Ce qui vient confirmer l'estimation, à la fin de l'année dernière, de l'ex-CEO, Anoop Nilamber, aujourd'hui Group Chief Investment Officer, que les profits franchiraient la barre des Rs 3 milliards.

Malgré des conditions de marché difficiles, le groupe a renforcé et a accéléré sa dynamique de croissance, explique le Chairman de SBM Holdings, Sattar Hajee Abdoula. Il se dit encouragé de voir que 2022 a été une année de redressement «grâce aux mesures stratégiques mises en place ainsi qu'au dévouement de tous les employés et autres parties prenantes». Il souligne que ces résultats financiers démontrent que la stratégie adoptée depuis ces trois dernières années, dans toutes les juridictions où le groupe opère, s'est avérée bénéfique. «Nous continuons cependant à consolider nos capacités opérationnelles et la proximité avec nos clients», dit-il.

D'une manière générale, la profitabilité du groupe a été soutenue par la dynamique de croissance de ses activités et la diminution des provisions sur les créances douteuses, suite au renforcement du dispositif de gestion des risques de l'organisation. En conséquence, le return on average shareholders' equity a atteint 13,6 % pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, contre 6,7 % pour le précédent exercice.

Quant aux résultats d'exploitation, ils ont augmenté de 15,8 % pour atteindre Rs 13,7 milliards grâce à des hausses de 18,3 % et 11,2 % des revenus nets d'intérêts et des revenus hors intérêts respectivement, ces derniers étant soutenus par des améliorations au niveau du net fee and commission income et du net trading income. Idem pour les charges d'exploitation qui ont augmenté de 13,9 %, reflétant l'investissement dans le capital humain et le renforcement de ses capacités opérationnelles.

Le bilan financier indique que le groupe a bénéficié d'une augmentation soutenue des prêts et avances bruts à la clientèle non bancaire, qui ont atteint Rs 163,5 milliards au 31 décembre 2022, contre Rs 145,1 milliards au 31 décembre 2021, tandis que les dépôts de la clientèle non bancaire s'élevaient à Rs 293,4 milliards.

Concernant les fonds propres du groupe, ils sont restés confortables, à Rs 33,6 milliards au 31 décembre 2022. Prenant en ligne de compte le développement des activités, le ratio d'adéquation des fonds propres a atteint 19,1 %, ce qui est supérieur au seuil réglementaire. Le groupe a maintenu des ratios de liquidité tandis que l'amélioration relative des indicateurs de qualité des actifs est un signe encourageant, note la direction

Perspectives

Quid des perspectives du groupe ? La direction précise à cet effet que le groupe a, depuis trois ans, mis en place diverses initiatives visant à améliorer la façon dont il est structuré, et comment il opère et approche ses clients. En s'appuyant sur l'élan actuel, le groupe s'engage, entre autres actions clés, à réaliser de nouveaux investissements afin de se munir de moyens adéquats pour concrétiser ses diverses ambitions de croissance, tant à Maurice que dans d'autres pays où il est présent.

Pour Sattar Hajee Abdoula, il y a certes un long chemin à parcourir. Néanmoins, le groupe, selon lui, est disposé à prendre toutes les mesures nécessaires qui aideront la SBM Holdings Ltd à renforcer ses capacités à générer de la rentabilité, tout en améliorant sa solidité financière et en forgeant une organisation plus résiliente, agile et innovante, en particulier face à un environnement économique difficile. «Le groupe renforcera encore plus son capital humain, ses capacités technologiques et ses canaux digitaux dans le but de capitaliser sur les opportunités de croissance identifiées sur les marchés et dans les juridictions où nous opérons tout en diversifiant prudemment ses sources de revenus.»