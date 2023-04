Cote d'Ivoire: Lycée professionnel et centre multisectoriel - Des joyaux pour le bonheur des jeunes

Le lycée professionnel sectoriel de formation aux métiers agricoles de Botro qui sera bâti sur 25 ha, vise à développer un centre de ressources agricoles pour la formation diplômante et qualifiante des jeunes ayant le niveau ou titulaires du CEPE, BEPC, BAC et des jeunes déscolarisés et sans qualification. Il a une capacité d'accueil de 320 jeunes. Il sera doté de cinq modules architecturaux comprenant cinq ateliers pédagogiques, un atelier pour chaque spécialité, et pour chaque atelier, une salle de cours, des espaces de travaux dirigés et de travaux pratiques, et des locaux de rangement et d'entreposage. Un bâtiment administratif sera également construit pour les bureaux des personnels de direction et d'appui ainsi que divers espaces communs composés de salles de réunion ou d'exposition des travaux réalisés ; pour les apprenants, une salle d'étude, une bibliothèque, un foyer, une infirmerie et des aires de sport. Ce lycée ayant une vocation agricole, la superficie cultivable base de la formation, s'étend sur vingt (20) ha subdivisés en parcelles de 1 à 5 ha.

Le lycée accueillera progressivement plus de trois cent cinquante apprenants. Il dispensera des formations dans les filières suivantes : mécanisation agricole, production végétale (maraîchage), valorisation-transformation fermière, gestion des systèmes irrigués. Les diplômes qui y seront délivrés sont le CAP Mécanisation, le CAP Horticole, le BT première transformation, le BTS irrigation. Il est prévu également des CQP pour des formations qualifiantes de courte durée. Il s'agit du CQP maraîchage, du CQP valorisation fermière, du CQP système d'irrigation. L'une des particularités du lycée sectoriel de Botro concerne son rayon d'action qui couvrira, en plus de Botro, Bodokro et Béoumi. A terme, il comprendra un dortoir de 120 places, une cantine de 200 places. Il est prévu également une infirmerie sur une zone bâtie de 124 m² pour 3 lits d'observation, une salle de soin et une pharmacie. Outre ces éléments, il sera doté d'un château d'eau d'une capacité de 10 000 litres avec des aires de jeux pour le football, le handball et le basketball.

Diabo pas oublié

Le centre multisectoriel de Diabo sera bâti sur une superficie de 14 770 m² pour une capacité d'accueil de 1000 apprenants. Il dispensera ses enseignements dans les filières suivantes : mécanique générale, chaudronnerie-soudure, mécanique agricole, agro-alimentaire, élevage, bâtiment et travaux publics, transformation agro-alimentaire. Il est envisagé d'accueillir 1000 apprenants en formation initiale dont les scolarités sont sanctionnées par le CAP et le BT. Cependant, les locaux seront aussi utilisés pour les activités de l'école de la seconde chance qui permettra de former sur des périodes relativement courtes plus de 2000 jeunes chaque année dans les filières débouchant rapidement sur l'emploi rémunéré ou l'auto-emploi. Pour renforcer les performances des acteurs, notamment les apprenants et les formateurs, des partenariats académiques avec d'autres institutions à travers le monde seront bénéfiques et favoriseront les mobilités croisées. A cet effet, le centre multisectoriel attirera dans la ville de Diabo et sa région, de nombreux formateurs et autres spécialistes des disciplines de base des formations.