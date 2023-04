Algérie: Acharnement des relais médiatiques du Makhzen contre l'APS - Quand la vérité dérange les professionnels du mensonge et les marionnettes du faux

ALGER — Les relais médiatiques du régime du Makhzen semblent avoir perdu le nord, en témoigne un article absurde publié récemment par un site électronique connu pour être un porte-voix de la propagande mensongère marocaine par excellence qui a ouvert ses rubriques à une des plumes des officines du Makhzen pour s'acharner contre l'Agence Algérie Presse Service (APS) et lui reprocher de dire la vérité.

Qui aurait cru qu'un site d'informations aux ordres du renseignement marocain, comme le "360.ma", un des relais de propagation du mensonge et de lavage de cerveau, puisse publier un article où il se plaint d'une institution médiatique algérienne (APS) qui remplit pourtant son rôle en toute responsabilité et dévouement à travers le traitement d'informations et d'évènements qui intéressent son lectorat à travers ses abonnés, ses différents supports, en toute objectivité et professionnalisme.

L'auteur de cet article hostile à l'APS a probablement oublié que le lectorat et les observateurs dans son pays avant le reste des pays de toute la région savent pertinemment que la machine du mensonge et de la diffamation médiatique a un seul titre fidèle : à savoir les médias du Makhzen marocain accoutumés à obnubiler le monde par des évènements fabriqués de toute pièce émanant de son imaginaire obsessionnel de tout ce qui est algérien en les diffusant via un média toxique qui n'a aucun rapport avec les principes de la déontologie de la presse.

En effet, ce site électronique est connu de tous pour son rôle subversif dans la région et son recours aux plumes de la haine et de l'obscurantisme pour nuire à un pays voisin (Algérie) depuis plusieurs années.

Ce site n'est pas le seul à monter des complots et à fabriquer des mensonges et des fakenews contre l'Algérie dont le système médiatique national n'a eu de cesse d'oeuvrer à développer son professionnalisme et faire face avec engagement, professionnalisme et responsabilité, aux mensonges et aux professionnels du terrorisme de la plume et de l'image.

Comment peut-on reprocher à l'APS de dire toute la vérité au moment où ce 360 et d'autres organes de la "fantaisie médiatique" du Makhzen versent dans l'invention de fictions qui échappent aux scénaristes les plus ingénieux ?

Pourquoi blâme-t-on l'APS alors qu'elle ne fait que braquer les projecteurs sur la destruction et la misère apportée par la normalisation avec l'entité sioniste qui ravage des pans entiers du Maroc et de son peuple honteux devant les peuples amis par ce scandale historique ?

Peut-on démentir les faits rapportés par l'APS sur la base de sources fiables dans le monde et de Rabat même sur le crime commis par le Makhzen en vendant son âme à une entité infanticide qui se délecte de violer les terres et lieux sacrés ?

L'APS est-elle le seul média à voir l'ampleur de la catastrophe socio-économique causée par un régime qui préfère employer les efforts et les moyens de l'Etat dans le complot contre un pays voisin et l'occupation d'un autre pays voisin, au détriment du bien-être des Marocains et la satisfaction de leurs revendications ?.

Les scandales de Pegasus, du Marocgate et tant d'autres affaires choquantes qui ont frappé la crédibilité, la légitimité et la dignité du Makhzen sont-ils des vérités ou des fables inventées par une institution médiatique algérienne occupée à l'instar des grandes institutions médiatiques internationales par les questions qui intéressent l'opinion publique nationale, une opinion mature et immunisée contre les affabulations tissées par les médias d'un Makhzen à l'agonie.