Cote d'Ivoire: Une délégation du CDC Atlanta à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire

Une équipe de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire avec à sa tête, la Directrice Pr. Mireille DOSSO a échangé ce Jeudi 30 mars 2023 sur le site d'Adiopoudoumé avec une équipe du CDC conduite par Dr Sauber-Schatz Erin, Directrice du programme de sécurité sanitaire mondiale (GHSA) des- Centres pour le contrôle et de prévention des maladies des USA (CDC).

Cette équipe était composée de sa responsable de laboratoire, d'une équipe de CDC Atlanta composée de membres des deux de ses divisions (Division VIH/TB et Division Protection mondiale) et un de ses partenaires de mise en oeuvre (EGPAF)

Au coeur des échanges l'apport du CDC en matière d'assistance technique pour l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire précisément la biobanque sous régionale afin d'améliorer la santé publique

La rencontre a été marquée par deux temps forts.

Le premier a été l'occasion pour Le Prof. Mireille DOSSO de faire une brève présentation de l'institut. Et le chef de département adjoint du centre de ressources biologiques, Dr Marcelle Money d'exposer sur le fonctionnement du centre

Le directeur de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, Prof Mireille DOSSO a au cours de sa présentation énuméré les attributions de l'Institut, les missions, l'organisation, et les plateformes technologiques existants et leur fonctionnement etc.

Elle a souhaité que le CDC en plus de l'assistance technique au niveau de la biobanque continue cette assistance au niveau du renforcement de capacités techniques de l'Unité de Production des Intrants de Laboratoires (Production milieux culture, colorants) afin d'aboutir à l'automatisation du système de production. La gestion des stocks et informatisation de la Biobanque De l'assistance technique pour la gestion des collections De l'appui à la mise en place d'un vrai service de maintenance : volet technique et volet managérial La Construction d'un Hangard de stockage pour Adiopodoumé etc...

Quant à Dr Monney Marcelle elle a souhaité l'assistance du CDC au niveau de la finalisation de l'application interne pour le CeReB, de la mise oeuvre de « passerelles d'interopérabilité » entre le CeReB et les laboratoires et unités de recherche de l'IPCI et la mise en place Catalogue des ressources biologiques.

Dr Sauber-Schatz a fait une brève introduction de la délégation et la cheffe de la délégation a présenté un aperçu sur l'assistance technique du CDC dans le cadre de la subvention du C19RM du Fonds Mondial

Le deuxième temps fort de cette rencontre a été marquée par une visite guidée la plateforme de génétique moléculaire, du centre de ressources biologiques et du Centre d'Etudes des Pathogènes à Risques Infectieux Sévères (CEPRIS) en construction.

« C'est vraiment impressionnant de voir la capacité de l'Institut Pasteur, la Côte d'Ivoire doit être fier du travail abattu dans cet institut de recherche. Nous avons constaté que les laboratoires sont bien équipés, il y a aussi beaucoup d'équipements techniques, les départements sont bien structurés » a affirmé Dr Sauber-Schatz et d'ajouter « l'équipe de chercheur du Prof Mireille DOSSO est experte dans plusieurs domaines scientifiques et a une grande connaissance scientifique . Le CDC est heureux de travailler avec IPCI en ce qui concerne la biobanque sous régionale ».

Pour Elizabeth Chehab Tangel cheffe de la délégation de l'équipe de CDC Atlanta , cette visite a été très intéressante , cela a permis de voir de près ce qui se fait à l'IPCI et aussi d'envisager l'orientation de l'assistance technique envers l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire.

Pour rappel le programme de sécurité sanitaire mondiale (GHSA) est un groupe de 69 pays, organisations internationales et organisations non gouvernementales, et entreprises du secteur privé qui se sont réunis pour réaliser la vision d'un monde à l'abri des menaces sanitaires mondiales posées par les maladies infectieuses.