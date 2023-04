Afrique: Éliminatoires de la CAN TotalEnergies 2023 - Le résumé des 3e et 4e journées

La phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023 se dessine.

À l'issue des 3e et 4e journées, sept nations seront au rendez-vous. Il s'agit du Sénégal, tenant du titre, la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Maroc, le Burkina Faso ainsi que la Côte d'Ivoire qualifiée d'office en tant que pays hôte de la compétition.

Groupe A

Le Nigeria, leader (9pts), a battu la Guinée Bissau 1-0 dans le match retour et reste au sommet, tandis que la Guinée Bissau occupe la deuxième place (7pts).

La Sierra Leone est troisième (5) après avoir battu Sao Tomé-et-Principe 2-0 et reste en lice pour une place dans le tournoi final. Contrairement à Sao Tomé, dernier avec un point qui est d'ores-et-déjà éliminé.

Groupe B

En bonne posture avant ces deux journées, le Burkina Faso a déjà assuré sa place dans le tournoi final car un point pris suite au match nul (1-1) face au Togo.

Les Togolais sont derniers avec deux points, mais peuvent encore se qualifier, tout comme le Cap-Vert, deuxième, qui a fait match nul avec le Lesotho, troisième.

Groupe C

La belle perf' de ces matchs nous vient de Namibie. Les Brave Warriors ont battu le Cameroun 2-1 et prennent la tête de ce groupe. Une défaite qui n'éteint pas les espoirs de qualification des Lions Indomptables.

Le Burundi est troisième de cette avec un point affrontera le Cameroun et la Namibie en juin, en cas de victoires ces deux matches, les Hirondelles verront la Côte d'Ivoire.

Groupe D

L'Égypte et la Guinée ont remporté leurs deux matches lors de la dernière journée et sont en tête du groupe avec neuf points. Les deux équipes se qualifieront si elles font match nul lors de leur rencontre en juin.

Le Malawi (troisième) et l'Éthiopie (quatrième) sont tous deux à trois points après deux défaites consécutives et leur destin n'est plus entre leurs mains.

Groupe E

Le Ghana, la République centrafricaine et l'Angola restent en course pour les deux places qualificatives. Le Ghana, leader du groupe, compte huit points et devance la République centrafricaine. La RCA a remporté deux matches consécutifs contre Madagascar, éliminé de la course à la CAN.

Groupe G

Le Mali a perdu 1-0 contre la Gambie à l'extérieur mais reste en tête du groupe avec neuf points.

Le Congo Brazzaville s'est vengé de sa défaite surprise contre le Sud-Soudan en le battant à domicile à Dar es Salaam, ce qui place les Diables Rouges en deuxième position avec six points, comme la Gambie, mais avec une meilleure différence de buts.

Le Sud-Soudan est dernier avec trois points.

Groupe H

La Côte d'Ivoire, pays hôte, est déjà qualifiée, mais elle est restée invaincue dans ce groupe après avoir battu les Comores 2-0. La lutte pour la seule place qualificative pour le tournoi se joue désormais entre la Zambie (9pts) et les Comores (3pts).

La Zambie, qui a battu les Comores à domicile et à l'extérieur, n'a besoin que d'un point en juin pour confirmer sa participation au tournoi.

Groupe I

Toutes les équipes sont encore en course pour la qualification. Le Gabon est en tête du groupe avec sept points soit une longueur d'avance sur le Soudan qui s'est relancé en battant les Panthères 1-0 à Omdurman.

La Mauritanie est troisième avec cinq points après son match nul à domicile contre la RD Congo. Vainqueurs à Lubumbashi contre les Mourabitounes, les Léopards se sont relancés dans la course à la qualification.

Groupe J

Vainqueure de sa double confrontation contre la Libyen la Tunisie est qualifiée. Elle compte 10 points, soit une longueur d'avance sur la Guinée équatoriale, qui a éliminé le Botswana à l'issue d'un match aller-retour.

Les Équato-guinéens n'ont besoin que d'un point lors de leurs deux prochains matches pour se qualifier. La Libye, qui compte trois points

Groupe K

Le Maroc était déjà qualifié avant même cette fenêtre de qualification puisqu'il comptait six points.

L'Afrique du Sud a décroché son billet grâce à une victoire nerveuse 2-1 sur le Liberia à Monrovia.

Groupe L

Le Sénégal, champion en titre, a balayé le Mozambique à domicile et à l'extérieur pour atteindre 12 points et confirmer sa qualification. La lutte pour l'unique place restante est désormais entre le Mozambique (4pts), le Rwanda (3pts) et le Bénin (2pts).

Le Rwanda et le Bénin se sont quittés sur un match nul 1-1.