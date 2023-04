Cote d'Ivoire: CAN 2023 - Gasset veut gagner tous ses matchs de qualification

Les Eléphants sont à nouveau d'attaque. Avec la même ambition : «Gagner tous les matchs», dixit Jean-Louis Gasset. Quatre jours après sa belle prestation à Bouaké, au stade de la Paix, la croise, ce mardi 28 mars, les Comores à Moroni, pour le compte de la 4ème journée des éliminatoires de la CAN 2023.

Une nouvelle confrontation très attendue entre deux sélections qui aspirent à préserver sa dynamique (Côte d'Ivoire) et a se relancer dans la course à la qualification (Comores). C'est donc un autre match que s'apprêtent à livrer les hommes de Gasset sans leur capitaine Serge Aurier et le défenseur du Bayer Leverkusen, Odilon Kossounou, tous deux forfaits au soir de la victoire à Bouaké (3-1, vendredi 24 mars 2023).

Mais pour le sélectionneur des Éléphants, il n'y a pas de feu en la demeure. Wilfried Singo qui l'a suppléé à la pause peut valablement le remplacer. Mieux, le défenseur du Torino sera même titulaire, aujourd'hui. Pour plus de prudence, l'encadrement technique a fait appel à Yao Attohoula. Le latéral droit de l'ASEC Mimosas a effectué le voyage avec le groupe dans l'attente d'une première cape avec les Eléphants. Un commando de 22 joueurs qui a pour mission de reproduire le match du stade de la paix avec 70% de possession, beaucoup d'animation.

«Etre un arbitre juste »

Car malgré le statut de qualifiés, les Eléphants n'entendent nullement se relâcher dans un groupe H où ils sont les arbitres entre les Comores et la Zambie. « On est là pour jouer un match de compétition. On est l'arbitre entre les Comores et la Zambie et on essaie d'être le plus juste possible. Pour le moment, on a joué la Zambie et on a gagné 3-1. On a gagné aussi les Comores 3-1. On est logique », a confié Jean-Louis Gasset, lundi, en conférence de presse à Moroni. Qui s'est réjoui de l'accueil, des conditions d'entraînement et d'hébergement. Même s'il s'attend à un match difficile avec un peu plus de 10 mille spectateurs, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire entend gagner tous les matchs. « Il faut gagner tous les matchs. On a dans notre groupe de grands joueurs qui évoluent dans de grands championnats. Ils montent sur un terrain pour gagner », a ajouté Gasset. Même s'il est conscient que la sélection comorienne n'a plus perdu depuis 2016 sur sa pelouse. Ce mardi sous le coup de 19 heures GMT, la Côte d'Ivoire tentera de signer un nouveau succès face aux Comores dans le groupe H, pour récupérer sa place de leader ravie par la Zambie. Les Chipolopolo, pour le compte de la 4eme journée, ont défait le Lesotho (2-0). La Zambie compte 9 points. Suivent la Côte d'Ivoire (7 points), les Comores (3 points) et le Lesotho (1 point).