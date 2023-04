Cote d'Ivoire: Molonoublé - Les populations de la région du Bélier promettent 100% de leurs voix à Jeannot Ahoussou-Kouadio

Pour sa victoire au conseil régional du Bélier, Jeannot Ahoussou-Kouadio peut compter sur les populations de la sous-préfecture de Molonoublé, dans le département de Didiévi. Elles ont promis un soutien massif, samedi dernier, à la place publique du village, au président du Sénat ivoirien qui était accompagné d'une forte délégation d'élus et de cadres du Bélier.

43 têtes couronnées venues des 43 villages de la sous-préfecture, les cadres, jeunes et femmes, mobilisés comme un seul homme, ont fait le déplacement pour être témoins de l'évènement. Tout ce beau monde était heureux de le voir et de l'écouter après de longs mois d'absence causés par la maladie qui l'avait éloigné du pays.

Le colonel de douane Koffi Koffi Séraphin, président du comité d'organisation de cette cérémonie, a saisi l'occasion pour rassurer les uns et les autres du retour définitif de leur fils Jeannot Ahoussou-Kouadio pour reprendre le combat du développement là où il l'a laissé.

« Son combat est noble. C'est un combat de rapprochement, de fraternité pour le développement de notre région. S'il n'aimait pas son village, sa région, le président Ahoussou aurait tout abandonné. Malgré son brillant parcours professionnel et politique, l'ancien avocat, devenu député, président du conseil général, Premier ministre et aujourd'hui président d'institution pouvait baisser les bras. Mais il a décidé de continuer de se battre pour sa région, pour ses parents et pour ses jeunes frères », a-t-il fait savoir.

Selon le président du comité d'organisation de la cérémonie, le candidat du RHDP, face au retard qu'accuse sa région en termes de développement, ne veut pas baisser les bras. Bien au contraire, il continue de prendre son bâton de pèlerin pour lutter afin que ses parents quittent cette situation de précarité. Aussi le colonel Koffi Koffi Séraphin a-t-il exhorté les populations à faire confiance au président du Sénat et surtout à lui accorder leurs suffrages afin qu'il remporte cette élection pour les accompagner vers l'amélioration de leur condition de vie.

Le président des jeunes a rappelé le parcours politique du président Jeannot Ahoussou avant de souligner son attachement à sa région et sa lutte acharnée pour sortir sa région de sa léthargie. Il a lancé un appel vibrant aux jeunes de le soutenir afin de les aider dans la conquête d'un mieux-être. La porte-parole des femmes a relevé que les femmes de Molonoublé vont voter à 100% le président du Sénat au conseil régional prochain. Yao Jean-Jacques, porte-parole des cadres, lui a emboîté le pas. « A Molonoublé, la population va voter le président Jeannot Ahoussou à 100% », a-t-il martelé.

Les différents porte-paroles ont présenté une panoplie de doléances. Dont la construction de châteaux d'eau, le profilage des pistes villageoises, l'électrification de certains villages, le bitumage de certains tronçons de la sous-préfecture, la promotion des cadres, l'emploi jeune...

Le président Jeannot Ahoussou leur a demandé de lui faire confiance, mais surtout de faire confiance au Président Alassane Ouattara, au chef du gouvernement Patrick Jérôme Achi. Car avec le président Ouattara, le développement n'a pas de couleur politique, il -t-il indiqué. « Ce que j'exige de vous, c'est la cohésion, l'entente, l'union et surtout la paix. La paix sans laquelle il n'y a pas de développement », a-t-il invité.

Le président Jeannot Ahoussou, sans faux fuyant, a dit ne pas être content des résultats scolaires du lycée de Molonoublé. Et pour cause, le lycée a été classé dernier de la région aux différents résultats des examens. Il a invité les parents d'élèves et les cadres à encadrer leurs enfants car ils sont la relève de demain.