Comores/Cote d'Ivoire: CAN 2023-Côte d'Ivoire-Comores 3-1 - Des Eléphants fringants

«On est dans un rôle d'arbitre entre la Zambie et les Comores. Un succès des Comores face à nous est un exploit».

Ces propos de Jean-Louis Gasset, le jeudi 23 mars, veille de l'opposition Côte d'Ivoire-Comores, sonnent encore fort dans l'enceinte du stade de la paix de Bouaké. Au terme de la 3ème journée de qualifications de la CAN 2023, les Eléphants jouent parfaitement leur rôle d'arbitre du groupe H. En plus, l'exploit venu chercher les Coelacanthes doit attendre. Dans un stade rempli aux trois quarts de ses 40 mille spectateurs au nombre desquels les ministres Jean-Claude Kouassi (ministre-gouverneur de la Vallée du Bandama), les ministres Amadou Koné (Transports), Mamadou Touré (Promotion de la Jeunesse), Paulin Claude Danho (Sports), Tohé Françoise Remarck (Culture et Francophonie) et Kouadio Konan Bertin (Réconciliation et Cohésion nationale), le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, le président de la FIF, Yacine Idriss Diallo, le président du COCAN, François Amichia, les Eléphants ont soumis les Comores. Les hommes de Jean-Louis Gasset, privés de Seko Fofana, Wilfried Zaha et Nicolas Pépé, se sont imposés dans une partie bien maitrisée (3-1). Avec 63 % de possession, pour 11 tirs dont 6 cadrés, les coéquipiers de Serge Aurier ont surclassé les Comoriens.

Lancé par Ibrahim Sangaré, Christian Kouamé ouvre le score (29e). Après un gros raté (24e), Sébastien Haller a eu le pied juste sur une merveille de centre de Wilfried Singo. Entré à la pause à la place de Serge Aurier, le latéral du Torino dépose le ballon sur la tête du revenant pour le second but de la Côte d'Ivoire à l'heure de jeu (61e, 2-0). Lancé dans la partie en lieu et place de Haller, Jean-Philippe Krasso signe le troisième sur un service de Ghislain Konan (89e, 3-0). Mieux, il réalise un double-contact sur le portier comorien au grand plaisir du nombreux public. Malheureusement, la belle soirée est entachée par un but en toute fin de partie de Youssouf Ibroihim (90+3). L'attaquant des Coelacanthes exploite parfaitement le moment de relâchement de l'équipe ivoirienne pour tromper le portier Ali Badra Sangaré (3-1, 90+3).

Avec cette victoire, la Côte d'Ivoire qui restait sur un nul avec le Lesotho prend la tête du groupe H avec 7 points. La Zambie, vainqueur du Lesotho (3-1), prend la deuxième place qualificative avec 6 points. Les Comores restent à 3 points devant le Lesotho (1 point).