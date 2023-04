Madagascar: Stade de Rabemananjara - Des déchets de gazon artificiel salissent le stade

Le terrain de football Rabemananjara à Mahajanga se trouve dans une situation déplorable et catastrophique actuellement. Les travaux de réparation et de pose de la nouvelle pelouse artificielle sont achevés, depuis quelques semaines.

L'état actuel de l'infrastructure est lamentable au vu de tous les déchets éparpillés et abandonnés dans le stade. L'ancien gazon synthétique a été enlevé et remplacé par du tapis neuf. L'entreprise et les responsables en charge des travaux n'ont pas pensé à ramasser et jeter les détritus ainsi que les sacs encore remplis de ces matières en caoutchouc. Ils envahissent la piste d'athlétisme, autour du terrain de football, ainsi que derrière les tribunes et des gradins. Une forte odeur de latex asphyxiante flotte dès l'entrée du stade. Le désordre et des détritus inondent les aires libres. Dans un mois et quelques jours, le 8 mai prochain, l'épreuve de course d'endurance, 600m et 800m, à l'examen d'éducation physique et sportive du BEPC, devrait se tenir sur la piste d'athlétisme.

Grands travaux

C'est la seule infrastructure sportive adaptée pour organiser les épreuves sportives de l'examen d'État. Et à partir du 12 juin prochain débuteront les épreuves de course d'endurance à l'examen du baccalauréat. À ce rythme, ces épreuves seront de nouveau compromises si aucune décision ne serait prise par les responsables du comité de gestion du stade Rabemananjara.

L'infrastructure sportive nécessite des grands travaux de réhabilitation, à l'instar de la tribune centrale et latérale. Les chaises plastiques ont disparu. Il n'en reste aucun. D'ailleurs, depuis le début de la reconstruction de cette tribune en 2008, l'entreprise n'a pas honoré le contrat sur l'effectif des sièges en plastique à installer à la tribune. Les bâches utiles pour se protéger contre le soleil n'existent plus. Les grilles de protection autour du terrain de football sont abimées. L'on ne parle plus des salles de musculation ainsi que des toilettes et vestiaires.