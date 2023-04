Madagascar: XXL Energy Top 20 - Le COSFA vise une troisième victoire

Le championnat de Madagascar de rugby à XV de première division senior homme appelé XXL Energy Top 20 entame la septième semaine de compétition ce dimanche au stade Makis à Andohatapenaka.

Quatre nouvelles rencontre sont au programme et ce seront les joueurs de la poule C et D qui monteront sur le terrain. À 11 heures, les rugbymen du COSFA affronteront les joueurs de MANG' ART de Manjakaray. Après un mois et demi de compétition, la domination des joueurs du COSFA qui ont enregistré deux victoires en autant de matches, a marqué les esprits des spectateurs avec des facilités et solidarités exemplaires sur le terrain. Les joueurs de MANG' ART plus expérimentés par rapport aux deux autres clubs qui ont reçu une déculottée aux deux premiers matches de COSFA (COSFA 118-17 JST Ambondrona le 5 mars, COSFA 64-6 UAS Cheminot le 19 mars) sont des joueurs de calibre capables de mettre des bâtons dans les roues des militaires.

Plus expérimentés

Avec ces deux bons résultats et à l'allure où vont les choses, les protégés de Rija Randrianarison sont en mission pour chercher une troisième victoire et conforteront leur première place dans la poule C. À 15 heures, l'autre équipe favorite de ce championnat, le FT Manjakaray se battra contre US Ankadifotsy. Une rencontre où tous les parieurs de dimanche donnent FTM comme vainqueur à l'avance mais les joueurs d'Ankady ne se laissent pas faire facilement. Les rugbymen de Manjakaray visent une deuxième victoire après celle acquise le 26 février contre FTAT Anosibe (FT Manjakaray 93- 23 FTAT Anosibe). De leur côté, les joueurs d'Ankadifotsy avec une victoire à la clé le 19 mars (USA 26-16 3FAI) et un match nul sur le score de parité à 23 partout contre FTAT le 12 mars donneront à coup sûr une opposition farouche devant les joueurs de Dakar, appellation donnée rugbymen de FT Manjakaray.

Pour Nantenaina Rakotondranivo, membre et staff de l'US Ankadifotsy, il a expliqué que: « la pression est du côté de FT Manjakaray car ses joueurs sont plus expérimentés que nous. Quoi qu'il en soit, nous essaierons de leur compliquer la tâche en accélérant le jeu et faire le nécessaire pour ne rater aucune occasion en notre possession comme les coups de pied de pénalité s'il y en a ». En ouverture de la journée de dimanche, SC Besarety affronte UAS Cheminot à 9 heures tandis que l'USCAR Commune se battra contre FTAT Anosibe à 13 heures.